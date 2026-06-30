एसआईआर पर विपक्ष के पत्र को कांग्रेस खुद गंभीरता से नहीं ले रही : प्रदीप भंडारी

नई दिल्ली, 30 जून (आईएएनएस)। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष द्वारा लिखे गए पत्र और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आर्थिक हालात संबंधी बयानों पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा उठाए गए एसआईआर के मुद्दे को कांग्रेस के नेता ही गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के आर्थिक संकट संबंधी दावों को खारिज करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हुई है।

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प्रदीप भंडारी ने कहा कि आज जो विपक्ष ने ये पत्र एसआईआर पर लिखा है, इस पत्र को विपक्ष के लोग ही सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कर्नाटक के अंदर मुख्यमंत्री ने ही एसआईआर की शुरुआत की है। एसआईआर के कर्नाटक में ब्रांड एंबेसडर कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आज ये साबित हो चुका है कि कांग्रेस के किसी भी स्टेटमेंट को कांग्रेस के लोग ही सीरियसली नहीं लेते। आज ये देश की जनता ही नहीं, कांग्रेस के नेता भी समझ चुके हैं कि जब भी राहुल गांधी की कांग्रेस कोई चुनाव हारती है, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढने का प्रयास करती है, कभी ईवीएम, कभी एसआईआर, कभी वोट चोरी।

भंडारी ने आगे कहा कि देश की जनता राहुल गांधी के झूठ से थक चुकी है और उनकी वही घिसी-पिटी पुरानी स्क्रिप्ट, जिसमें वो एसआईआर, राफेल, ईवीएम की बात करते हैं, इन सबसे थक चुकी है। इन सबके पीछे के षड्यंत्र को भी जान चुकी है। इसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी इसको आगे बढ़ाती है, तो इससे आज हम ही नहीं, कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि ये सब के सब राहुल गांधी और परिवार को बचाने के हथकंडे हैं। देश की जनता आगामी चुनाव में वापस से इसका करारा जवाब देगी।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी एक देशद्रोही व्यक्ति हैं। राहुल गांधी ने यह कल्पना की थी कि भारत के अंदर इकोनॉमिक अनार्की होगी और त्राहि-त्राहि होगी। देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। अभी जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं, भारत का मैन्युफैक्चरिंग का जो टोटल आउटपुट है, वह पांच प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है, कैपिटल गुड्स आउटपुट 12 परसेंट से बढ़ा है। इंडियन मार्केट कैप 5 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर चुकी है। भारत के अंदर फिस्कल डेफिसिट स्टेबलाइज्ड है, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है। भारत में इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट के लेटेस्ट आंकड़े आए हैं, उसमें भी वृद्धि हुई है। रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन-रिन्यूएबल एनर्जी के आउटपुट में वृद्धि हुई है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। यह सब इसीलिए हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने देश की इकॉनमी में लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स किए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि जब दुनिया की हर अर्थव्यवस्था में महंगाई 15, 16, 20 परसेंट तक बढ़ी है, भारत के अंदर होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंट्रोल में है। जहां दुनिया के बाकी मुल्कों के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम 15 से 20 परसेंट बढ़े हैं, भारत में सबसे कम बढ़े हैं। इन सब से यही साबित होता है कि राहुल गांधी को इस देश की जनता ने हराया है और इस देश की जनता ने वापस से राहुल गांधी, जो इस वक्त विदेशी हॉलीडे पर हैं, ये करारा जवाब दे दिया है कि भारत और भारत के 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए 'विकसित भारत- 2047' बनाएंगे।

--आईएएनएस

पीएसके/एबीएम