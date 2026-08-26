ईपीएफओ ने ओणम के अवसर पर केरल के 4.40 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को जारी की अगस्त की पेंशन

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ओणम पर्व के अवसर पर केरल क्षेत्र के 4,40,901 पेंशनभोगियों के खातों में अगस्त माह की पेंशन जमा कर दी है।

आमतौर पर कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत मासिक पेंशन का भुगतान महीने के अंत में किया जाता है, लेकिन ओणम उत्सव को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने इस बार विशेष निर्णय लेते हुए 26 अगस्त 2026 को ही पेंशन जारी कर दी। इससे लाखों पेंशनभोगियों को त्योहार से पहले वित्तीय सहायता उपलब्ध हो गई।

ईपीएफओ ने बताया कि पेंशन राशि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई है। यह प्रणाली देशभर में पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और सुगम बनाती है।

संगठन के अनुसार, ईपीएफओ सामाजिक सुरक्षा लाभों की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। तकनीक-आधारित सुधारों और नागरिक-केंद्रित पहलों के माध्यम से पेंशन सेवाओं को और बेहतर बनाया जा रहा है।

ईपीएफओ ने हाल ही में अपनी नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) को सभी पेंशन वितरण कार्यालयों में पूरी तरह लागू कर दिया है। यह नई व्यवस्था पूर्व की विकेंद्रीकृत प्रणाली से काफी अलग है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्रीय और संभागीय कार्यालय सीमित संख्या में बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करता था।

नई सीपीपीएस व्यवस्था के तहत पेंशनभोगी अब किसी भी बैंक के माध्यम से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन शुरू होने के समय बैंक में जाकर अलग से सत्यापन कराने की आवश्यकता भी नहीं रहती, और पेंशन जारी होते ही सीधे खाते में जमा हो जाती है।

यह प्रणाली उन पेंशनभोगियों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आई है जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर या किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं। अब स्थान परिवर्तन, बैंक बदलने या शाखा बदलने की स्थिति में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे पूरे देश में कहीं भी पेंशन का निर्बाध भुगतान संभव हो गया है।

ईपीएफओ का कहना है कि डिजिटल तकनीक के माध्यम से पेंशन सेवाओं को सरल बनाने और पेंशनभोगियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे लाखों वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिल रहा है।

--आईएएनएस

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