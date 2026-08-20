असम में बाल विवाह के खिलाफ अभियान तेज, पांच साल में 11,196 गिरफ्तार

गुवाहाटी, 20 अगस्त (आईएएनएस)। असम में बाल विवाह के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। राज्य सरकार ने गुरुवार को असम पुलिस द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक विशेष अभियान की घोषणा की और 1 नवंबर को इस प्रथा को रोकने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव घोषित किया।

यह अभियान 'बोर असम' के संस्थापक और ध्वजवाहक माने जाने वाले चाओलुंग सिउ-का-फा की विरासत से प्रेरित है। राज्य सरकार अपने सामाजिक सुधार एजेंडा को न्याय सुनिश्चित करने और महिलाओं और बच्चों के लिए नए अवसर सृजित करने के व्यापक उद्देश्य से जोड़ रही है।

असम सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में राज्य में बाल विवाह के कुल 12,196 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इन मामलों में 11,196 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

राज्य सरकार ने इस तेज अभियान को 'असम में बाल विवाह का अंत' बताया है और निरंतर पुलिस कार्रवाई और सामाजिक हस्तक्षेप के माध्यम से इस प्रथा को समाप्त करने के अपने दृढ़ संकल्प को रेखांकित किया है।

इस विशेष गहन अभियान का उद्देश्य बाल विवाह में शामिल लोगों की पहचान करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना है, जिसके लिए असम पुलिस जिलों भर में प्रवर्तन को तेज कर रही है।

असम के कुछ हिस्सों में बाल विवाह एक बड़ी सामाजिक चुनौती बना हुआ है, और हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने इस पर सख्ती से कार्रवाई करने का रुख अपनाया है।

अधिकारियों का कहना है कि बाल विवाह से लड़कियों को गंभीर नुकसान होता है, जिनमें शिक्षा में बाधा, कम उम्र में गर्भधारण, स्वास्थ्य संबंधी जोखिम और आर्थिक अवसरों में कमी शामिल हैं।

नवीनतम अभियान का उद्देश्य इस संदेश को सुदृढ़ करना है कि बाल विवाह की रोकथाम केवल कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

राज्य सरकार ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि लड़कियों की स्कूली शिक्षा सुनिश्चित की जाए और उन्हें ऐसे अवसर मिलें जिनसे उनके सामाजिक और आर्थिक भविष्य में सुधार हो सके।

यह अभियान असम के व्यापक प्रयासों की पृष्ठभूमि में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कल्याण और आजीविका संबंधी पहलों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को मजबूत करना है, साथ ही बच्चों के लिए हानिकारक मानी जाने वाली प्रथाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है।

कानूनी प्रवर्तन को शिक्षा, सशक्तिकरण और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ जोड़कर, असम सरकार का उद्देश्य बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समुदायों को इस प्रथा को अस्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

पिछले पांच वर्षों में हजारों मामले दर्ज किए गए हैं और गिरफ्तारियां की गई हैं। इस गहन अभियान से प्रवर्तन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा और असम की महिलाओं और लड़कियों के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के राज्य के अभियान को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

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