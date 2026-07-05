एनजीटी ने ग्रेटर नोएडा ग्रीन बेल्ट पर अवैध पुलिस बूथ बनाने की शिकायत पर नोटिस जारी किया

नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएनआईडीए), उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किए।

Read More

यह नोटिस एक शिकायत पर जारी किया गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि ग्रेटर नोएडा में मंजूर मास्टर प्लान का उल्लंघन करते हुए एक नोटिफाइड ग्रीन बेल्ट पर बिना अनुमति के पुलिस बूथ बनाया जा रहा है।

एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर अफरोज अहमद की बेंच रजनीश चौहान की ओर से दायर एक ओरिजिनल एप्लीकेशन पर सुनवाई कर रही थी। इस एप्लीकेशन में आरोप लगाया गया है कि ग्रेटर नोएडा में लखनावली रोड के पास मलकपुर गांव में एक नोटिफाइड ग्रीन बेल्ट एरिया में गैर-कानूनी और बिना मंजूरी के निर्माण कार्य चल रहा है।

शिकायत के अनुसार, यह जमीन ग्रेटर नोएडा के मंजूर मास्टर प्लान के तहत ग्रीन/रिक्रिएशनल बेल्ट के तौर पर रिजर्व है, लेकिन पुलिस विभाग कथित तौर पर बिना मंजूरी के इस जगह पर पुलिस बूथ बना रहा है। एनजीटी ने कहा कि प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें।

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने जीएनआईडीए की ओर से सूरजकुंड की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (सेंट्रल जोन) पूजा वशिष्ठ को भेजे गए 31 दिसंबर, 2025 के एक पत्र का जिक्र किया।

ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश में दर्ज इस पत्र में कहा गया था कि यह इलाका ग्रीन बेल्ट है और यहां एक पार्क बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन पुलिस उस इलाके में एक पुलिस बूथ बना रही है, इसलिए निर्माण कार्य रोक दिया गया है।

हालांकि, आदेश में बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने कहा कि काम रोकने के पत्र के बावजूद, 30 दिसंबर, 2025 और 11 मई, 2026 की तस्वीरों और जियो-कोऑर्डिनेट्स से पता चलता है कि निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है।

एनजीटी ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह तीन दिनों के भीतर मौजूद प्रतिवादियों को मूल याचिका और उससे जुड़े दस्तावेजों की प्रतियां सौंपे।

इसने प्रतिवादियों को अपना जवाब हलफनामा दाखिल करने के लिए चार हफ़्ते का समय दिया। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता को यह भी निर्देश दिया कि वह बाकी प्रतिवादियों को नोटिस भेजे और सुनवाई की अगली तारीख से कम से कम एक हफ्ते पहले सर्विस का हलफनामा दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को तय की गई है।

--आईएएनएस

एमएस/