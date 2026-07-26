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'एनएफआर की आरपीएफ ने बच्चों समेत कमजोर यात्रियों को बचाया, समय पर दी सहायता'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 26, 2026, 05:57 PM
'एनएफआर की आरपीएफ ने बच्चों समेत कमजोर यात्रियों को बचाया, समय पर दी सहायता'

गुवाहाटी, 26 जुलाई (आईएएनएस)। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) की रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने असुरक्षित बच्चों की सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों को तेज कर दिया है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि निरंतर सतर्कता और त्वरित हस्तक्षेप के माध्यम से आरपीएफ ने अपने अधिकार क्षेत्र में कई बच्चों को बचाया है और यात्रियों को समय पर सहायता प्रदान की है।

एनएफआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) कपिनजल किशोर शर्मा ने बताया कि चालू वर्ष में जनवरी से जून 2026 तक, एनएफआर की आरपीएफ ने एनएफआर नेटवर्क के रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों से 430 लोगों (पुरुष और महिला दोनों) को बचाया है, जो बाल संरक्षण और यात्री सुरक्षा के प्रति उसकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने बताया कि 18 से 20 जुलाई के बीच, आरपीएफ कर्मियों ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों से कई नाबालिगों को बचाया और उनकी उचित देखभाल और पुनर्वास के लिए संबंधित बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), बाल सहायता लाइन और अन्य अधिकृत एजेंसियों को सुरक्षित रूप से सौंप दिया। हाल ही में चलाए गए बचाव अभियानों में आरपीएफ कर्मियों ने 18 जुलाई को पश्चिम बंगाल के न्यू अलीपुरदुआर रेलवे स्टेशन पर एक 12 वर्षीय लड़के को बचाया और उसे अलीपुरदुआर बाल कल्याण समिति को सौंप दिया।

सीपीआरओ ने बताया कि 19 जुलाई को असम के न्यू बोंगाईगांव में आरपीएफ ने ट्रेन से यात्रा कर रही चार नाबालिग लड़कियों को बचाया और उन्हें आगे की देखभाल के लिए बोंगाईगांव बाल कल्याण समिति को सुरक्षित रूप से सौंप दिया। उसी दिन, बिहार के किशनगंज में आरपीएफ ने ट्रेन से एक 10 वर्षीय लड़के को बचाया और उसे किशनगंज बाल सहायता लाइन को सौंप दिया।

शर्मा ने बताया कि बिहार के कटिहार में आरपीएफ कर्मियों ने कटिहार रेलवे स्टेशन से एक 14 वर्षीय लड़की को बचाया और उसे चाइल्ड लाइन, कटिहार को सौंप दिया।

एक अन्य अभियान में, आरपीएफ ट्रेन एस्कॉर्ट पार्टी ने ट्रेन में यात्रा कर रही एक 14 वर्षीय लड़की को बचाया और उसकी सुरक्षित हिरासत और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस से समन्वय किया। इसी अभियान के दौरान, एक 18 वर्षीय युवक को भी उसके पिता से सुरक्षित मिला दिया गया।

अधिकारी के अनुसार, बाल संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और प्रदर्शित करते हुए असम के गोलपारा में आरपीएफ कर्मियों ने 20 जुलाई को एक 13 वर्षीय लड़की को ट्रेन से बचाया और उसे गोलपारा बाल कल्याण समिति को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि गुवाहाटी के कामाख्या रेलवे स्टेशन पर, आरपीएफ ने गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के समन्वय से ट्रेन में यात्रा कर रही एक 16 वर्षीय लड़की को बचाया और उसे सुरक्षित रखने के लिए गुवाहाटी रेलवे चाइल्ड लाइन को सौंप दिया।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे एक सुरक्षित रेल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शर्मा ने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल बाल कल्याण समितियों, बाल सहायता लाइनों, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर जरूरतमंद बच्चों की देखभाल और सहायता करने और उन्हें यथासंभव उनके परिवारों से मिलाने के लिए निरंतर काम कर रहा है।

गुवाहाटी के पास मालिगांव में मुख्यालय वाला पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के सात जिलों और उत्तरी बिहार के पांच जिलों में संचालित होता है।

--आईएएनएस

एमएस/