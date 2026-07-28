एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव को बताया पार्ट-टाइम पॉलिटिशियन, गैरहाजिरी पर उठाए सवाल

नई दिल्ली, 28 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने मंगलवार को आरजेडी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से राज्य की राजनीति से उनकी लंबी गैरहाजिरी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बांकीपुर चुनाव प्रचार में उनके अब सामने आने का कोई असर नहीं होगा।

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तेजस्वी यादव के तय रोड शो पर बात करते हुए राम कृपाल यादव ने कहा, "मुझे कल ही पता चला। सुना है कि वह विदेश, नॉर्वे या कहीं और गए थे। अब थकान मिटाकर आए हैं। लेकिन उन्हें यहां रहकर काम करना चाहिए था। अगर आप नहीं थे, तो भी आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और दूसरे नेताओं को बाहर आकर काम करना चाहिए था।"

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी आरजेडी नेता पर निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी पर 'पार्ट-टाइम पॉलिटिशियन' (कभी-कभार राजनीति करने वाले) होने का आरोप लगाया और बिहार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए।

सरावगी ने कहा, "क्या तेजस्वी यादव को बिहार की परवाह है? वह 'पार्ट-टाइम पॉलिटिशियन' बन गए हैं। वह महीने में एक बार यहां आते हैं और आंदोलनों और बिहार के बारे में बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किया गया था और वह एक दिन के लिए भी वहां नहीं थे। वह लगातार गायब रहते हैं। क्या उन्हें बिहार की परवाह है या यहां के छात्रों और युवाओं की परवाह है? फिर वह आते हैं, चार दिनों तक बोलते हैं, लोग इसे मीडिया पर दिखाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। यही कारण है कि अब कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता है कि वह क्या करते हैं, कहते हैं या नहीं कहते हैं।"

वहीं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, "तेजस्वी यादव खुद एक प्रवासी बिहारी हैं।"

ये टिप्पणियां ऐसे समय में आईं जब बांकीपुर उपचुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है और तेजस्वी यादव ने सोमवार को पटना में एक और रोड शो किया।

30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार मंगलवार शाम को खत्म हो जाएगा, जबकि वोटिंग 30 जुलाई को होगी। वोटों की गिनती 3 अगस्त को होनी है।

--आईएएनएस

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