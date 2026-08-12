एनडीए नेता बोले-विकसित भारत के लिए युवाओं के साथ खड़ी सरकार, स्वराज को सुराज्य में बदलने का संकल्प

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं और बाइक रैलियां निकाली गई। नेताओं ने इसे भारतीयों का अभियान बताया और युवाओं से इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।

केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा, "तिरंगा यात्रा 140 करोड़ भारतीयों की है, और हर किसी को तिरंगा यात्रा का हिस्सा बनना चाहिए।"

केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने कहा, "हम सभी को तिरंगा रैली में यहां आने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले छह वर्षों से यह हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। और हर साल इस तिरंगा अभियान में निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा लोग भाग लेते हैं।"

भाजपा सांसद अशोक मित्तल ने कहा, "यह रैली भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित की जा रही है। आने वाले 20 वर्षों में जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम भारत के युवाओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। पूरा देश उनके साथ खड़ा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़े हैं।"

भाजपा के राज्यसभा सदस्य तरुण चुघ ने कहा, "आज पूरे विश्व को यह संदेश दिया जा रहा है कि भारत रुकने वाला नहीं है। यह तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा कर रहा है।"

भाजपा सांसद विनोद तावड़े ने कहा, "मंगल पांडे ने स्वराज हासिल करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अब हम सभी उस स्वराज को सुराज्य में बदलने के लिए काम करेंगे।"

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर आज पूरे देश में 'हर घर तिरंगा' मनाया जा रहा है। 140 करोड़ लोग अपने घरों पर तिरंगा फहरा रहे हैं। हर गली में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जो देश के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को सम्मान दे रही हैं और उस तिरंगे का आदर कर रही हैं जो राष्ट्र को एकजुट करता है।"

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