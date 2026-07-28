एनडीए की 'मंगल मिलन' बैठक समाप्त, एनसीपीआई सांसद पहली बार हुए शामिल

नई दिल्ली, 28 जुलाई (आईएएनएस)। लोकसभा में 'पब्लिक एग्जामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026' पेश किए जाने के एक दिन बाद मंगलवार को संसद भवन परिसर की लाइब्रेरी बिल्डिंग (पीएलबी) में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) संसदीय दल की बैठक 'मंगल मिलन' हुई।

Read More

बैठक में पहली बार, तृणमूल कांग्रेस के पूर्व बागी नेता और अब एनसीपीआई सांसद इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। एनसीपीआई सांसद काकोली घोष, शताब्दी रॉय और सायनी घोष भी इस बैठक में शामिल हुईं, जो पहले तृणमूल कांग्रेस में थीं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और एनडीए के अन्य सांसदों के साथ जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में आयोजित बैठक में शामिल हुए। पहुंचे।

एनडीए सदस्यों के बीच यह चर्चा ऐसे समय में बुलाई गई, जब केंद्र सरकार 'एंटी-चीटिंग बिल' (परीक्षा में धोखाधड़ी रोकने वाला बिल) को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और विपक्ष जंतर-मंतर पर विरोध कर रहे छात्रों के साथ कथित 'पुलिस बर्बरता' के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है।

सोमवार को विपक्ष की लगातार जोरदार नारेबाजी के बीच राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में यह बिल पेश किया। यह बिल 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' में संशोधन करना चाहता है।

इस प्रस्तावित संशोधन का मकसद सख्त कानूनी प्रावधानों के जरिए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ाना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित रहे। इसकी मुख्य विशेषताओं में सख्त सजा शामिल है, जैसे कि 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, दोषी पाए जाने वालों की संपत्ति जब्त करना और तीन महीने के भीतर फैसला सुनाने के लिए एक व्यवस्था बनाना।

'मंगल मिलन' बैठक असल में एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक का ही नया रूप है, जिसका मकसद रचनात्मक बहस और गठबंधन के बीच बेहतर तालमेल को बढ़ावा देना है।

संसद सत्र के दौरान रोजाना के कामकाज (फ्लोर मैनेजमेंट) और अलग-अलग पार्टियों के बीच आम सहमति बनाने के अलावा, 'मंगल मिलन' बैठक एनडीए के सहयोगी दलों के साथ तालमेल बढ़ाने का जरिया भी है।

यह बैठक एनडीए सांसदों को बहस में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करती है और अहम सहयोगी शिवसेना, एलजेपी, टीडीपी, जेडीयू और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के बीच बोलने की जिम्मेदारियां बांटने में मदद करती है।

--आईएएनएस

ओपी/एएस