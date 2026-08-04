एनडीए की 'मंगल मिलन' बैठक में विकास, रोजगार और संसद की कार्यवाही पर जोर, विपक्ष पर लगाए बाधा डालने के आरोप

नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस)। संसद के मानसून सत्र के बीच मंगलवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सांसदों की 'मंगल मिलन' बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद भाजपा सांसदों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार की उपलब्धियों, रोजगार, खेल, आर्थिक विकास और संसद की कार्यवाही को लेकर अपनी बात रखी। साथ ही, विपक्ष पर संसद की कार्यवाही को बाधित करने का आरोप भी लगाया।

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भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आईएएनएस से कहा कि भारत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और रोजगार के क्षेत्र में देश की स्थिति लगातार मजबूत हुई है। रोजगार का अनुपात अन्य देशों की तुलना में बेहतर हुआ है और बेरोजगारी में भी कमी आई है। 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जो सरकार की नीतियों का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत इच्छाशक्ति वाला देश बन चुका है और संतुलित एवं विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दल इस प्रगति में "स्पीड ब्रेकर" की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन एनडीए का प्रत्येक कार्यकर्ता विकास की गति बनाए रखने के लिए समर्पित है।

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि 'मंगल मिलन' कार्यक्रम में देश में हो रहे विभिन्न विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष संसद में लगातार हंगामा कर रहा है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं होने दे रहा है। बैठक में सभी सांसदों ने यह तय किया कि संसद की कार्यवाही के दौरान उनकी उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित रहेगी, ताकि सरकार आवश्यक विधेयकों को पारित करा सके।

मनोज तिवारी ने कहा कि संसद में पेपर लीक और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित कराने के लिए सांसदों की सक्रिय मौजूदगी जरूरी है।

मनोज तिवारी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और इसका असर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, विशेषकर कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के प्रदर्शन में दिखाई देता है। तीसरा विषय रोजगार से संबंधित था, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रस्तुति देते हुए दावा किया कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच 2.89 करोड़ रोजगार सृजित हुए थे जबकि 2014 से 2024 के बीच 17.1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने आने से रोकने का प्रयास करता है।

भाजपा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि बैठक में खेलों के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हाल में संपन्न ग्लासगो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप सहित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के प्रदर्शन की तुलना यदि यूपीए सरकार के दस वर्षों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले पिछले दस वर्षों से की जाए तो सकारात्मक बदलाव स्पष्ट दिखाई देता है। खेलों के क्षेत्र में भारत की वैश्विक पहचान लगातार मजबूत हुई है।

वहीं, भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि देश आर्थिक और सामाजिक विकास के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। बैठक में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, रोजगार और युवाओं के लिए बढ़ते अवसरों पर चर्चा हुई। रवि किशन ने भी विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि आखिर विपक्ष संसद को सुचारु रूप से क्यों नहीं चलने दे रहा है।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम