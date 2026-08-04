एनडीए अपनी कमियों का पता लगाने के लिए करेगा आत्म-मूल्यांकनः शाइना एनसी

मुंबई, 4 अगस्त (आईएएनएस)। शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता शायना एनसी ने मध्य प्रदेश के दतिया और बिहार के बांकीपुर में हुए उपचुनाव में हार को लेकर कहा कि एनडीए अपनी कमियों का पता लगाने के लिए आत्म-मूल्यांकन करेगा। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल पर ई 20 फ्यूल को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया।

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बांकीपुर और दतिया उपचुनाव के नतीजों पर शिवसेना नेता शायना एनसी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "चुनाव में हार-जीत तो होती ही रहती है। जिन उपचुनावों में हम जीते, वहां हमने यह दावा नहीं किया कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई थी। चुनाव के नतीजों पर मुद्दों की राजनीति, जाति की राजनीति या मौजूदा सरकार के खिलाफ नाराजगी (एंटी-इनकंबेंसी) का असर पड़ सकता है। इन सभी बातों को स्वीकार करना चाहिए। एनडीए अपनी कमियों का पता लगाने के लिए आत्म-मूल्यांकन भी करेगा।"

शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा, "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पिछले 2-3 सालों से जेन जी और मिलेनियल्स से संवाद करता आ रहा है। इन बातचीत में संस्कृति, अनुशासन, राष्ट्रवाद और नागरिक कर्तव्यों जैसे विषयों पर ध्यान दिया गया है। इस बार, जब सरसंघचालक मुंबई आएंगे, तो वे युवाओं के सवालों का जवाब देंगे। चर्चा में नौकरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), सोशल मीडिया, पहचान का संकट, राष्ट्रवाद और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर बात होगी।"

शिवसेना नेता ने कहा, "उदयनिधि स्टालिन ने अभिनेत्री तृषा कृष्णन के बारे में जो अपमानजनक बातें कहीं, वे न सिर्फ़ बहुत निचले स्तर की थीं, बल्कि उनमें सस्ती और बेअदबी भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया। किसी महिला की गरिमा पर इस तरह निशाना साधना मंज़ूर नहीं है, खासकर सार्वजनिक मंच पर।"

केंद्र सरकार की ई20 फ्यूल पॉलिसी के खिलाफ आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के विरोध मार्च की घोषणा पर शायना एनसी ने कहा, "अरविंद केजरीवाल सिर्फ अफवाहें फैला रहे हैं। सरकार ने कुछ भी गलत नहीं किया है। अच्छी नीयत में कुछ भी गलत नहीं है। तो फिर वह ऐसी अफवाहें और झूठी बातें क्यों फैला रहे हैं? शायद यह उनकी हताशा की हद को दिखाता है।"

--आईएएनएस

ओपी/एएस