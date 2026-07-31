एमपी और असम में एनसीबी की तिमाही बैठकें, ड्रग तस्करी के खिलाफ संयुक्त रणनीति पर मंथन

गुवाहाटी, 31 जुलाई (आईएएनएस)। मादक पदार्थों की तस्करी और खुफिया जानकारी साझा करने पर समन्वित कार्रवाई को और मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश और असम के लिए 2026 की दूसरी तिमाही की राज्य स्तरीय संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) की बैठकें गुरुवार को आयोजित की गईं।

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आधिकारिक बयान के अनुसार, मध्य प्रदेश की जेसीसी बैठक भोपाल में और असम की बैठक गुवाहाटी में हुई।

बैठकों में संयुक्त पूछताछ, वित्तीय जांच, समन्वित प्रवर्तन अभियान और कार्टेल को ध्वस्त करने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। सभी एजेंसियों ने "नशा मुक्त भारत" के संकल्प को दोहराया।

भोपाल में हुई जेसीसी बैठक की संयुक्त अध्यक्षता एनसीबी के डीडीजी (पश्चिमी क्षेत्र) और एमपी के एएनटीएफ के एडीजी ने की। इसमें एनआईए, एसआईबी, आयकर विभाग, कस्टम्स, सीबीएन, आरपीएफ, राज्य अभियोजन विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय और राज्य आबकारी विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में नारकोटिक्स नियंत्रण पर विजन डॉक्यूमेंट को लागू करने, मध्य प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी के उभरते रुझानों पर नजर रखने, 50 चिन्हित एनडीपीएस मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने, पीआईटी-एनडीपीएस प्रस्तावों को तेज करने, वित्तीय जांच को मजबूत करने और अंतर-एजेंसी समन्वय के जरिए ड्रग तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने की योजना बनाई गई।

विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण बरामदगी और मामलों की भी समीक्षा की गई। इसमें गुप्त लैब का भंडाफोड़, खुफिया सूचना आधारित संयुक्त अभियान और संयुक्त पूछताछ पर विशेष जोर दिया गया।

गुवाहाटी में हुई असम की जेसीसी बैठक की अध्यक्षता एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल (एनईआर) आर. सुधाकर ने की। इसमें एएनटीएफ, कस्टम्स, सीजीएसटी, आयकर, डीजीजीआई, एसआईबी, एनआईए, ईडी, डीआरआई, ड्रग कंट्रोलर, असम राइफल्स, बीएसएफ, आईटीबीपी और जिला पुलिस अधीक्षक शामिल हुए।

बैठक में एनडीपीएस जांच के अभिन्न अंग के रूप में वित्तीय जांच को मजबूत करने, खुफिया सूचना आधारित प्रवर्तन लागू करने, असम में तस्करी के नए रुझानों, अंतर-एजेंसी समन्वय और पूरे-सरकारी दृष्टिकोण से ड्रग तस्करी सिंडिकेट्स के वित्तीय ढांचे को खत्म करने पर चर्चा हुई।

प्रस्तुति में तस्करी के बदलते पैटर्न, लॉजिस्टिक्स आधारित डिलीवरी, रेलवे प्रवर्तन के लिए हैंडहेल्ड बैगेज स्क्रीनिंग तकनीक और एनसीबी मॉडल पर असम नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।

--आईएएनएस

डीएससी