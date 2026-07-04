एम.के. स्टालिन दो सप्ताह की निजी यात्रा पर लंदन रवाना, पोते के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल

चेन्नई, 4 जुलाई (आईएएनएस)। द्रविड़ मुनेत्र कझगम (डीएमके) के अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन शनिवार को दो सप्ताह की निजी यात्रा पर लंदन के लिए रवाना हुए। इस दौरान वे अपने पोते इनबानिधि के स्नातक समारोह में शामिल होंगे और यूनाइटेड किंगडम में अपने परिवार के साथ कुछ दिन बिताएंगे।

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स्टालिन सुबह करीब 9:50 बजे चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई होकर लंदन जाने वाली एमिरेट्स की फ्लाइट से रवाना हुए।उनके साथ उनकी पत्नी दुर्गा स्टालिन भी थीं। अपनी यात्रा पूरी करने के बाद 18 जुलाई को दंपति चेन्नई लौटेगा।

तमिलनाडु के पूर्व उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के बेटे इनबानिधि ने लंदन की एक यूनिवर्सिटी से अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर ली है और वे संस्थान के दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री प्राप्त करने वाले हैं। समारोह के बाद पूर्व मुख्यमंत्री के कुछ और दिनों तक लंदन में निजी यात्रा पर रहने की संभावना है।

सूत्रों के मुताबिक, परिवार के इस महीने के अंत तक चेन्नई लौटने से पहले कुछ पर्यटन स्थलों की यात्रा करने की संभावना है। इस दौरे को पूरी तरह निजी बताया गया है और स्टालिन के कार्यक्रम में कोई आधिकारिक या राजनीतिक कार्यक्रम शामिल नहीं है।

ब्रिटेन के लिए रवाना होने से पहले स्टालिन सुबह करीब 8:15 बजे चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे, जहां द्रविड़ मुनेत्र कषगम के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें विदाई दी।

पूर्व उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन, डीएमके के कोषाध्यक्ष टी.आर. बालू, उप महासचिव ए. राजा, पूर्व मंत्री पी.के. शेखर बाबू और पार्टी के कई अन्य पदाधिकारी उन्हें विदाई देने के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद रहे।

स्टालिन ने 2021 के विधानसभा चुनाव में डीएमके को जीत दिलाने के बाद 2021 से 2026 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उनकी सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान कई प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रम और बुनियादी ढांचे से जुड़ी पहलें लागू कीं।

हालांकि 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा झटका लगा, जब मतदाताओं ने डीएमके को सत्ता से बाहर कर दिया। स्टालिन अपनी विधानसभा सीट भी हार गए, जो उनके लंबे राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी हारों में से एक थी।

170 चुनाव में हार के बावजूद स्टालिन डीएमके के अध्यक्ष बने हुए हैं। पार्टी की संगठनात्मक और राजनीतिक गतिविधियों का मार्गदर्शन करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। 18 जुलाई को चेन्नई लौटने के बाद उनके जल्द ही अपने नियमित कामकाज फिर से शुरू करने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी