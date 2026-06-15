'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के तहत बदलाव के दौर में नॉर्थ-ईस्ट: नागालैंड के सीएम

शिलांग, 15 जून (आईएएनएस)। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सोमवार को कहा कि केंद्र की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के तहत नॉर्थ-ईस्ट विकास के एक नए और बड़े बदलाव वाले दौर में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने इस क्षेत्र की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए सरकारों और निवेशकों के बीच बेहतर सहयोग की जरूरत पर जोर दिया।

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सीएम रियो ने शिलांग में 'नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर समिट एंड एग्जिबिशन 2026' के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए कहा कि यह क्षेत्र कनेक्टिविटी, व्यापार और बुनियादी ढांचे के विकास में अभूतपूर्व अवसरों का गवाह बन रहा है।

मेघालय सरकार द्वारा न्यू शिलांग के लारिटी कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस समिट में नीति-निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज, निवेशक और सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधि एक साथ आए हैं।

रियो ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मेघालय सरकार की सराहना करते हुए इस समिट को हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और पूरे क्षेत्र में विकास की पहलों को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया।

नागालैंड के मुख्यमंत्री ने कहा, "नॉर्थ-ईस्ट 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' से प्रेरित बदलाव के एक गतिशील दौर में प्रवेश कर रहा है। बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में लगातार निवेश इस क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा।"

उन्होंने कहा कि 'नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर समिट एंड एग्जिबिशन 2026' जैसे सहयोगी मंच सरकारों, उद्योग जगत के दिग्गजों और निवेशकों को एक साथ लाने के लिए जरूरी हैं ताकि विकास योजनाओं को ठोस नतीजों में बदला जा सके।

रियो ने कहा कि बेहतर सड़क, रेल, हवाई और डिजिटल कनेक्टिविटी पूर्वोत्तर राज्यों के बीच आर्थिक एकीकरण को मजबूत करेगी और साथ ही व्यापार, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और उद्यमिता के नए अवसर पैदा करेगी।

मुख्यमंत्री ने नॉर्थ-ईस्ट की रणनीतिक स्थिति पर भी प्रकाश डाला, जो कई देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है और भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने वाले एक प्रमुख गेटवे के रूप में उभर सकता है।

दो दिवसीय इस समिट में 1,500 से अधिक प्रतिनिधि और 60 से अधिक प्रदर्शक शामिल हैं। इसमें बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स, शहरी विकास, ऊर्जा और निवेश को बढ़ावा देने पर केंद्रित कई सेक्टर-विशिष्ट सत्र और सीईओ राउंडटेबल आयोजित किए जा रहे हैं।

उद्घाटन समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और नीति-निर्माता शामिल हुए।

रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अब स्थिरता और विकास के दौर में प्रवेश कर चुका है और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच लगातार सहयोग से आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र को आर्थिक विकास के एक बड़े केंद्र के रूप में बदलने में मदद मिलेगी।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी