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भारत समाचार

तमिलनाडु: एकानापुरम के लोगों ने सीएम विजय को दिया धन्यवाद, उनके नाम पर सड़क बनाने की मांग की

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(Updated )
तमिलनाडु:

चेन्नई, 15 अगस्त (आईएएनएस)। कांचीपुरम जिले के एकानापुरम गांव के निवासियों ने शनिवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को प्रस्तावित परंदूर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विरोध करने के लिए धन्यवाद दिया और सरकार से गांव की मुख्य सड़क का नाम 'थलपति विजय रोड' रखने का आग्रह किया।

ये प्रस्ताव एकानापुरम के एक सरकारी स्कूल में आयोजित स्वतंत्रता दिवस ग्राम सभा की बैठक के दौरान पारित किए गए। एकानापुरम उन गांवों में से एक है जो हवाई अड्डे की परियोजना से प्रभावित होने की आशंका है।

हालांकि, चुनाव घोषणापत्र में प्रस्ताव को रद्द करने का वादा करने के बावजूद टीवीके सरकार ने अभी तक परियोजना के भविष्य पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

चेन्नई के लिए दूसरे हवाई अड्डे का प्रस्ताव 2022 में रखा गया था और यह परंदूर और आसपास के 13 गांवों को कवर करते हुए लगभग 5,000 एकड़ में फैला हुआ है। प्रस्तावित कृषि भूमि, आवासीय क्षेत्रों और जल निकायों के अधिग्रहण को लेकर इस परियोजना का निवासियों, विशेष रूप से एकानापुरम के निवासियों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है।

ग्रामीण 1,100 दिनों से अधिक समय से प्रदर्शनों और अन्य प्रकार के आंदोलनों के माध्यम से इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने 16 ग्राम सभा बैठकों में हवाई अड्डे के विरोध में प्रस्ताव पारित किए हैं और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सात बैठकों का बहिष्कार किया है।

लंबे समय तक चले आंदोलन के बावजूद, केंद्र और फिर राज्य सरकारों ने आवश्यक भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने सहित परियोजना को आगे बढ़ाना जारी रखा।

विजय ने 20 जनवरी, 2025 को परंदूर का दौरा किया और हवाई अड्डे के विरोध में अभियान चला रहे निवासियों से बातचीत की। इस दौरे के दौरान, उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री बनने पर परियोजना को रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद टीवीके ने परंदूर हवाई अड्डे की परियोजना को रद्द करना अपने चुनावी वादों में शामिल कर लिया।

विजय की पार्टी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सत्ता में आई, जिससे विरोध कर रहे ग्रामीणों में यह उम्मीद जगी कि प्रस्ताव को औपचारिक रूप से वापस ले लिया जाएगा।

हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार जिला राजस्व अधिकारी का 30 जुलाई को तबादला हो जाने के बाद सरकार के रुख को लेकर अटकलें तेज हो गईं। अभी तक किसी नए अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे यह पद खाली पड़ा है।

इस घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सरकार चुपचाप आगे भूमि अधिग्रहण से पीछे हट रही है। ग्रामीण तबादले और नए अधिकारी की नियुक्ति न होने को एक सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। फिर भी, वे एक औपचारिक नीतिगत निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

शनिवार को ग्राम सभा में पारित प्रस्तावों में विजय के पूर्व समर्थन के प्रति उनकी कृतज्ञता और उनकी सरकार द्वारा हवाई अड्डे की परियोजना को आधिकारिक रूप से बंद करके अपने चुनावी वादे को पूरा करने की उम्मीद दोनों झलकती हैं।

--आईएएनएस

एमएस/