ईडी को मिली होगी ठोस जानकारी, तभी हुई आज़म खान के ठिकानों पर कार्रवाई: मौलाना शहाबुद्दीन

बरेली, 19 अगस्त (आईएएनएस)। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई, उत्तर प्रदेश-जापान निवेश समझौते और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयानों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ठोस सूचना पर ही ईडी कार्रवाई कर रही है।

सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि छापेमारी करना जांच एजेंसी का काम है। उन्होंने कहा कि ईडी ने आजम खान के दफ्तरों, घर, दुकानों, संपत्तियों और संस्थानों समेत विभिन्न ठिकानों पर कार्रवाई की है।

रजवी के अनुसार, संभव है कि जांच एजेंसी को कोई ठोस जानकारी मिली हो या दस्तावेजों, बैंक लेन-देन अथवा ऑडिट रिकॉर्ड में किसी तरह की गड़बड़ी सामने आई हो, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई।

उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश को लेकर हुए समझौते पर मौलाना शहाबुद्दीन ने मुख्यमंत्री योगी की निवेश नीति की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लंबे समय से उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों को अलग-अलग देशों में भेजा जाता रहा है, ताकि विदेशी उद्योगपतियों को यूपी में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि जापान के साथ हुए समझौते के बाद जापानी कंपनियों के उत्तर प्रदेश में निवेश की उम्मीद है। इससे प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाजपा गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर किए गए ट्वीट पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ऐसे सीटों का बंटवारा कर रहे हैं, जैसे वह खुद एनडीए गठबंधन के अध्यक्ष हों। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश ने अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर समेत अन्य सहयोगी दलों के लिए भी सीटें तय कर दीं।

मौलाना ने दावा किया कि अखिलेश यादव सार्वजनिक तौर पर कुछ और बयान देते हैं जबकि भाजपा के साथ अलग तरह की रणनीति बनाते हैं। हालांकि, यह उनका राजनीतिक आरोप है और इसके समर्थन में उन्होंने कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया।

मुसलमानों की स्थिति पर बोलते हुए रजवी ने कहा कि भारत में मुस्लिम समुदाय आजादी के साथ अपनी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां करता है। उन्होंने दावा किया कि देश में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है और यह देश उनके पूर्वजों की भी भूमि है।

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