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भारत समाचार

स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले की सुरक्षा चाक-चौबंद, हर चुनौती से निपटने के लिए पुलिस तैयार

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स्वतंत्रता

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले में होने वाले मुख्य समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद कर दी गई है। लाल किले और उसके आसपास के इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। डीसीपी नॉर्थ राजा बाठियां ने बताया कि सुरक्षा तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है और किसी भी संभावित चुनौती से निपटने के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया है।

डीसीपी राजा बाठियां ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान बताया कि 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक जायजा लिया गया। इस दौरान 15 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को वास्तविक परिस्थितियों की तरह परखा गया। रिहर्सल के दौरान संभावित परेशानियों और चुनौतियों की पहचान की गई और उनके मुताबिक रिस्पॉन्स प्लान भी तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि आज यानी स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले भी पूरे जिले में पुलिस की लगातार पेट्रोलिंग जारी रहेगी।

उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के तहत एंटी-टेरर चेकिंग को और तेज किया जाएगा। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है।

डीसीपी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के दिन सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 15 से 20 हजार सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसमें जिला पुलिस के साथ सिक्योरिटी, ट्रैफिक पुलिस, स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सेल, पैरामिलिट्री फोर्स, एनएसजी और केंद्र सरकार से जुड़ी अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान भी शामिल होंगे। अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियां अपने-अपने स्तर पर जिम्मेदारियां संभालेंगी और पूरे इलाके पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

लाल किले के आसपास ही नहीं, बल्कि यमुना खादर क्षेत्र में भी सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। डीसीपी ने बताया कि इस इलाके में माउंटेड पुलिस के जरिए पेट्रोलिंग की जा रही है। इसके अलावा यमुना नदी में नावों के जरिए भी लगातार गश्त की जा रही है, ताकि नदी के रास्ते किसी भी संदिग्ध गतिविधि की संभावना को रोका जा सके।

यमुना खादर इलाके में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और वहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस जमीन के साथ-साथ नदी और आसपास के इलाकों से भी सुरक्षा पर नजर रख रही है।

--आईएएनएस

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