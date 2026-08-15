दिल्ली पुलिस ने हत्या की कोशिश और लूट का मामला सुलझाया, दो आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। सोनिया विहार पुलिस स्टेशन की एक टीम ने हत्या की कोशिश के एक मामले को सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अपराध में इस्तेमाल हथियार, लूटी गई सोने की चेन, एक मोबाइल फोन और 1 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 12 अगस्त को देर रात करीब 12:18 बजे सोनिया विहार पुलिस स्टेशन को ड्यूटी पर मौजूद पीसीआर स्टाफ से सूचना मिली कि 'फर्स्ट पुश्ता' इलाके के पास एक घायल व्यक्ति मिला है, जिसे बाद में जेपीसी अस्पताल ले जाया गया।

अस्पताल पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि घायल व्यक्ति की पहचान 32 वर्षीय प्रमोद यादव के तौर पर हुई। घायल को उसके परिवार वाले शालीमार बाग स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले गए थे। वहां घायल व्यक्ति को आईसीयू में भर्ती किया गया और उसका ऑपरेशन किया गया।

जांच में पता चला कि प्रमोद यादव राजधानी के चांदनी चौक इलाके में एक ज्वेलरी शॉप में काम करते हैं। जब वे सोनिया विहार के '2.5 पुश्ता' के पास अपनी कार पार्क करके घर लौट रहे थे, तो सर्विस रोड पर दो अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से उन पर हमला किया और सोने की चेन व मोबाइल लूटकर फरार हो गए।

इसके बाद सोनिया विहार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। स्टेशन प्रभारी इंस्पेक्टर पी.के. झा की अगुवाई में एक खास टीम ने जांच के दौरान अलग-अलग स्रोतों से सबूत जुटाए और उनका बारीकी से विश्लेषण किया। जुटाई गई जानकारी और सबूतों के आधार पर चौहान पट्टी इलाके के पास से मुब्बशिर और सलमान को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपराध में अपना जुर्म कबूल कर लिया। इनके पास से पीड़ित का मोबाइल फोन बरामद किया गया।

आरोपियों ने बताया कि उन्होंने लूटी गई सोने की चेन मुथूट बैंक, तीसरी पुश्ता, मेन मार्केट, सोनिया विहार में गिरवी रखी थी। उनकी निशानदेही पर गिरवी रखी गई सोने की चेन के बदले मिले 1,03,000 रुपए बरामद किए गए। इसके बाद मुथूट बैंक से लगभग 24 ग्राम वजन की लूटी गई सोने की चेन और उससे जुड़े गिरवी या लोन के कागजात बरामद किए गए।

आगे की जांच के दौरान अपराध में इस्तेमाल किया गया सर्जिकल ब्लेड आरोपियों की निशानदेही पर चौहान पट्टी के पास झाड़ियों से बरामद किया गया। पुलिस को गिरफ्तार आरोपियों का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है।

--आईएएनएस

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