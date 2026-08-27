दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश और आंधी-तूफान की संभावना, बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई

नई दिल्ली, 27 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में ज्यादा से ज्यादा तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि कम से कम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं।

आईएमडी की ओर से कहा गया है कि कुछ इलाकों में बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली भी कड़क सकती है। आने-जाने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि गीली और फिसलन भरी सड़कों की वजह से दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है।

बुधवार को दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई थी और कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हुई। कुछ इलाकों में बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली भी कड़की थी। इस दौरान दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में अच्छी-खासी बारिश हुई। पूसा में 51.1 मिमी बारिश हुई, जबकि पीतमपुरा में 64.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। मयूर विहार में 12 मिमी बारिश हुई थी।

वहीं, नोएडा में दिन के समय कभी बादल तो कभी धूप रहने की संभावना है, और सुबह आंधी-तूफान भी आ सकता है। बीच-बीच में बादल छाए रहने के बावजूद उमस परेशान करेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून की गतिविधि सक्रिय रहने की उम्मीद है।

गुरुग्राम में भी बादल छाए रहने और बीच-बीच में धूप निकलने की संभावना है। सुबह कुछ इलाकों में आंधी-तूफान आ सकता है, जबकि ज्यादा से ज्यादा तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।

फरीदाबाद में आसमान में कुछ बादल छाए रहने और सुबह आंधी-तूफान आने की संभावना है, जिसके बाद बीच-बीच में धूप निकलेगी। ज्यादा से ज्यादा तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि कम से कम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

नई दिल्ली की हवा की गुणवत्ता की बात करें तो 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी रही। मुंडका (132), कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (98), श्री अरबिंदो मार्ग (95), कैंटोनमेंट एरिया (34), पंजाबी बाग (135), डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज (83), जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (99), नरेला (105), बुराड़ी क्रॉसिंग (102), जहांगीरपुरी (159), शादीपुर (70), डीटीयू (107), एनएसआईटी द्वारका (86), ओखला फेज-2 (108), वजीरपुर (179), चांदनी चौक (133), रोहिणी (143), बवाना (207), पूसा (91), आईआईटी दिल्ली (133), और आनंद विहार (329) एक्यूआई।

--आईएएनएस

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