एच1एन1 को लेकर घबराने की नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत: डॉ. नीलम लेखी

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली में एच1एन1 वायरस के बढ़ते मामलों पर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉ. नीलम लेखी ने चिंता जताई। उन्होंने बुधवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन राजधानी में मेडिकल प्रैक्टिशनर और एलोपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर की सबसे बड़ी बॉडी है।

आजकल इन्फ्लुएंजा (एच1एन1) वायरस जिस प्रकार से दिल्ली-एनसीआर में फैल रहा है और ज्यादा संख्या में लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं, इसके लिए हम लोगों के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं। एच1एन1 वायरस जिस प्रकार से फैल रहा है, इसके लिए हमने बुधवार को एक मैसेज जारी किया है, ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़े और इसी के साथ इसकी रोकथाम की जा सके।

एडवाइजरी के तौर पर उन्होंने बताया कि यह फ्यू सांस के माध्यम से एक-दूसरे में फैल रहा है। ऐसे में अगर आप किसी सार्वजनिक जगह पर जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं। समय-समय पर हाथों को साफ करते रहें। छींकते या खांसते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और समय-दर-समय उसे बदलते रहें। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, उन्होंने लोगों को सार्वजनिक जगहों पर जाने से परहेज करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जब बहुत जरूरी हो तभी भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाएं।

इसी के साथ उन्होंने खासतौर पर ऐसे लोगों को मास्क लगाने के साथ हाइजीन का ध्यान रखने की सलाह दी है, जिनका काम लोगों के इर्द-गिर्द होता है। वहीं, जिन लोगों को थोड़ा सा भी अपने अंदर एच1एन1 का लक्षण नजर आ रहा है, उन्होंने उन्हें डॉक्टर से जांच कराने की सलाह दी है। ऐसे लोगों को डॉक्टर ने ज्यादा से ज्यादा पानी पीने, अपने आप को हाइड्रेट रखने, पूरी नींद लेने, घर का खाना खाने और रेस्पिरेटरी हाइजीन का खास ध्यान रखने को कहा है।

डॉ. नीलम लेखी ने आगे कहा कि आप लोगों से बात करते समय कम से कम 2 हाथ की दूरी जरूर से बनाकर रखें। वहीं, जिन लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार, गला खराब, पेट खराब, सिर दर्द, शरीर में दर्द, आदि जैसी समस्या है, वे जरूर से अपना टेस्ट कराएं।

उन्होंने कहा कि एच1एन1 वायरस को लेकर घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के साथ सावधानी बरतने की जरूरत है।

--आईएएनएस

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