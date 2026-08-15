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भारत समाचार

दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं

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(Updated )
दिल्ली

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं।

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा गया, "हमारे 80वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं! जब हमारा पवित्र तिरंगा भारत के हर कोने में गर्व के साथ लहरा रहा है, तो हम उन बहादुर शहीदों के प्रति अनंत कृतज्ञता के साथ नमन करते हैं, जिनके सर्वोच्च बलिदानों ने हमें आजादी दिलाई।"

उपराज्यपाल ने आगे लिखा, "अपनी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर हर गांव और शहर तक, आइए हम विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाते हुए, एक मजबूत, अधिक समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण के लिए नए संकल्प के साथ एकजुट हों।"

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिखा, "आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन दिवस हमें उस संघर्ष की याद दिलाता है, जिसने भारत को स्वतंत्रता दी, और उस संकल्प की भी, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगा। जिन वीरों ने अपने त्याग और बलिदान से हमें स्वतंत्र भारत सौंपा, आज उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी हमारी पीढ़ी की है। आइए, इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने कर्तव्य को राष्ट्रसेवा और अपने प्रयास को राष्ट्रनिर्माण से जोड़ें।"

दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने लिखा, "समस्त देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! आजादी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि उन अनगिनत वीरों के त्याग, बलिदान और संघर्ष की अमर कहानी है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।"

प्रवेश वर्मा ने आगे लिखा, "इस पावन अवसर पर आइए हम उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों और वीर जवानों को नमन करें, जिनके साहस और बलिदान से हमारा तिरंगा आज शान से लहरा रहा है। हम संकल्प लें कि अपने देश की एकता, अखंडता, शांति और समृद्धि को हमेशा सर्वोपरि रखेंगे और भारत को और अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर एवं गौरवशाली बनाने में अपना योगदान देंगे।"

दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने लिखा, "भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी बोस जैसे लाखों अमर बलिदानियों के शौर्य से 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। आज जब हमारा तिरंगा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर शान से लहराता है, देश की नारी शक्ति हर क्षेत्र में नेतृत्व करती है, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया से लेकर गांव-गांव तक विकास यात्रा पहुंचती है, तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।"

कपिल मिश्रा ने आगे लिखा, "आइए, इस पावन अवसर पर हम संकल्प लें कि महान वीरों के बलिदान से मिले इस भारत को हम कभी टूटने नहीं देंगे। राष्ट्रवाद के संकल्प के साथ हम एक थे, एक हैं और सदैव एक रहेंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 2047 के 'विकसित भारत' के निर्माण में अपना सर्वोच्च योगदान दें।"

--आईएएनएस

एसडी/एएस