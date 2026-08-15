स्वतंत्रता दिवस पर एलजी संधू बोले, 'विकसित दिल्ली' बने देश के लिए मॉडल

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) तरणजीत सिंह संधू ने लोक निवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने नागरिकों से सुरक्षित, स्वच्छ और गौरवपूर्ण 'विकसित दिल्ली' बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया, ताकि दिल्ली पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन सके।

समारोह में पुलिस दल ने राष्ट्रीय सलामी दी। इसके बाद एलजी ने स्वतंत्रता सेनानियों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के प्रतिनिधियों, युवा प्रेरणास्रोतों और छात्रों को संबोधित किया।

उन्होंने दिल्ली के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों जैसे यमुना की सफाई, वायु प्रदूषण से निपटना, सभी के लिए आवास, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं तथा सुरक्षा और संरक्षा को प्राथमिकता बताया।

एलजी ने कहा कि दिल्ली में सुशासन का आधार प्रधानमंत्री के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के संकल्प पर होना चाहिए। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, नगर निकायों, पड़ोसी राज्यों और नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है, ताकि जटिल चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सके। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और दिल्ली की विरासत के संरक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

उन्होंने शनिवार सुबह लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तुत 'शक्ति की सप्तधारा' के विजन का भी उल्लेख किया। एलजी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सात प्रमुख शक्ति धाराओं में विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित व नीली अर्थव्यवस्था तथा भारत की सॉफ्ट पावर शामिल हैं। ये सभी क्षेत्र आने वाले वर्षों में देश की विकास यात्रा को गति देंगे।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा संदेश में एलजी ने कहा, "मैंने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया, जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। उनकी विरासत का सम्मान करते हुए हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सप्तधारा' और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के विजन के साथ अपने संकल्प को और मजबूत करना चाहिए।"

एलजी ने कहा, "भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लोक निवास में तिरंगा फहराया। दिल्लीवासियों का उत्साह और एकता की भावना इस विशेष अवसर को और भी यादगार बनाती है।"

उन्होंने एक्स पर लिखा, "दिल्ली को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की यात्रा में देश का नेतृत्व करना होगा। दिल्ली मेरे जीवन का अहम हिस्सा रही है और मैं इसके विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि हम ऐसी दिल्ली बनाएं, जहां हर नागरिक खुद को सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त महसूस करे।"

--आईएएनएस

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