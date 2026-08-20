दिल्ली की मुख्यमंत्री ने मोती नगर में कौशल एवं स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में एक जन कौशल केंद्र और एक स्वयं स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया।

दोनों केंद्र मदन लाल खुराना फाउंडेशन के प्रयासों से स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में युवाओं को पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी और उद्योग-उन्मुख कौशल से जोड़ना समय की आवश्यकता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजगार और उद्यमिता में अभूतपूर्व अवसर पैदा कर रही हैं। इस संदर्भ में, यह पहल युवाओं को आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार करने में एक प्रभावी सेतु का काम करेगी।

विधायक हरीश खुराना, उमंग बजाज और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जन कौशल केंद्र हजारों युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखने और उनके करियर को एक नई दिशा देने का अवसर प्रदान करेगा।

यह सिर्फ युवा ही नहीं हैं, वरिष्ठ नागरिक और बुजुर्ग भी यहां आ रहे हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और नई तकनीकों को सीखने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोती नगर स्थित जन कौशल केंद्र भले ही छोटा हो, लेकिन यह एक व्यापक लक्ष्य की मजबूत नींव रखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की शिक्षा और कौशल से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया था।

उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य युवाओं को आधुनिक क्षमताओं से लैस करना है, जिससे वे बदलते विश्व और भविष्य की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप खुद को तैयार कर सकें।

स्वयं स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी सशक्त समाज के लिए स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शिक्षा और कौशल।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मदन लाल खुराना के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद किया।

उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कमजोर वर्गों के कल्याण के क्षेत्र में फाउंडेशन का कार्य स्वर्गीय खुराना के 'समृद्ध और सशक्त दिल्ली' के सपने को साकार करने का एक सार्थक प्रयास है।

--आईएएनएस

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