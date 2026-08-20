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भारत समाचार

दिल्ली: शहर भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​ने रिज में वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया

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(Updated )
दिल्ली:

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​ने गुरुवार को दिल्ली मेगा वृक्षारोपण अभियान 2026 और 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में भाग लिया। उन्होंने सेंट्रल रिज स्थित राष्ट्रपति अंगरक्षक (पीबीजी) मैदान में आयोजित एक व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम का नेतृत्व किया।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मल्होत्रा ​​के साथ दिल्ली के पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद थे।

यह कार्यक्रम मेगा प्लांटेशन ड्राइव 2026 का हिस्सा था, जिसके तहत दिल्ली भर में 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जनभागीदारी, लगाए गए पेड़ों की सुरक्षा और उनके दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

मल्होत्रा ​​ने कहा कि सेंट्रल रिज में चलाया गया यह व्यापक वृक्षारोपण अभियान, पर्यावरण संरक्षण को राजधानी भर में एक व्यापक सामुदायिक आंदोलन में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पार्टी संगठन की सक्रिय भूमिका पर गर्व व्यक्त करते हुए मल्होत्रा ​​ने बताया कि हर मंडल के नेता, सांसद, विधायक, पार्षद और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता 'एक पेड़ मां के नाम' का संदेश हर मोहल्ले तक पहुंचाने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं।

मल्होत्रा ​​ने जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में यह पहल 70 लाख पौधे लगाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य से कहीं आगे जाती है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के सतत भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हर एक पेड़ की रक्षा, भौगोलिक पहचान और देखभाल की पूरी जिम्मेदारी लेना ही इसका उद्देश्य है।

उन्होंने नागरिक समाज संगठनों, ग्रामीण श्रमिक संगठनों और पेशेवर संस्थाओं को भी इस हरित आंदोलन में अपना सहयोग जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने जनभागीदारी को अपने वृक्षारोपण अभियान का आधार बनाया है।

उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प केवल पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि दिल्ली के लोगों को इस मिशन में एकजुट करना है। हम चाहते हैं कि हर पेड़ को उसी जिम्मेदारी और स्नेह के साथ लगाया जाए, जैसे हम अपनी माताओं की देखभाल करते हैं।

--आईएएनएस

एमएस/