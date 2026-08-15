'वंदे मातरम' विवाद: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​ने कांग्रेस से माफी की मांग की

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में 'वंदे मातरम' गाने से रोकने के कथित प्रयास की निंदा की। उन्होंने कांग्रेस से माफी की मांग की और इस घटना को 'राष्ट्र का अपमान' बताया।

मल्होत्रा ​​ने कहा कि मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि यह घटना संसद द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन भी है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हम (भाजपा) मांग करते हैं कि कांग्रेस तुरंत राष्ट्र से माफी मांगे। गांधी परिवार को भी स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें 'वंदे मातरम' से समस्या है या 'भारत माता' से।

मल्होत्रा ​​ने आगे कहा कि गांधी परिवार और कांग्रेस नेतृत्व ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे न तो राष्ट्र का सम्मान करते हैं, न ही देश की संस्कृति से प्रेम करते हैं और न ही उन शहीदों के प्रति कोई आदर रखते हैं जिन्होंने 'वंदे मातरम' का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे को चूमा।

संसद ने 1950 में 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया था, और इसका अपमान करना संविधान और लोकतांत्रिक संस्था दोनों का अपमान है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी नीच हरकत पर उतर आई है कि अब उसे देशभक्ति गीत से भी डर लगने लगा है।

उन्होंने आगे कहा कि जब तक कांग्रेस देशभक्ति को कलंक समझती रहेगी, देश उसे माफ नहीं करेगा।

इससे पहले, मल्होत्रा ​​ने पार्टी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में दिल्ली भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया।

राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश को गर्व है क्योंकि पहली बार लाल किले पर 'वंदे मातरम' गाया गया।

मल्होत्रा ​​ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में पिछले 12 वर्षों में देश की विकास उपलब्धियों के बारे में बताया।

उन्होंने आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के महत्व पर भी जोर दिया और शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में युवाओं के लिए नए अवसरों पर चर्चा की।

मल्होत्रा ​​ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के अनुसार, सभी युवा भाजपा कार्यकर्ता जनगणना में सक्रिय रूप से योगदान देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जनगणना प्रपत्रों को सही ढंग से भरा जाए, जिसकी शुरुआत उनके अपने परिवारों से लेकर समाज तक हो।

कार्यक्रम में मौजूद भाजपा नेताओं में सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रदेश पदाधिकारी विष्णु मित्तल, योगिता सिंह, मोहन लाल गिहारा, राजेश भाटिया, सुनील यादव, प्रवीण शंकर कपूर, विक्रम बिधूड़ी, ऋचा पांडे मिश्रा, सारिका जैन, कौशल मिश्रा, कैलाश जैन, गौरव खारी, अभिषेक टंडन, रोहित चहल, संतोष ओझा, अनीस अब्बासी, संतोष पाल, रजत चौधरी और अमित गुप्ता शामिल थे।

--आईएएनएस

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