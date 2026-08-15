दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने स्वतंत्रता दिवस पर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता पर बल दिया

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को अपने आधिकारिक आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा राष्ट्रीय विकास के प्रति प्रतिबद्धता पर बल दिया।

एक बयान के अनुसार, यह समारोह देशभक्ति की भावना और गरिमा से परिपूर्ण था, जिसमें सुरक्षाकर्मियों द्वारा औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया गया।

जैसे ही गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा के बीच तिरंगा फहराया गया, विजेंद्र गुप्ता ने राष्ट्र के गौरव, संप्रभुता और एकता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम किया और सलामी दी।

नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने उन स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनके असाधारण बलिदानों ने भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया।

लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय विकास के प्रति प्रतिबद्धता पर बल देते हुए गुप्ता ने एक समृद्ध, सामंजस्यपूर्ण और मजबूत राष्ट्र के निर्माण में समर्पित योगदान देने के संकल्प को दोहराया।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधानसभा परिसर में दो दिनों तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें परिसर की स्पेशल लाइटिंग और नागरिकों को विधानमंडल आने का निमंत्रण शामिल है।

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के इस पवित्र अवसर पर मैं दिल्ली के प्रत्येक नागरिक और विश्व भर में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

अध्यक्ष गुप्ता ने आगे कहा कि ऐतिहासिक विधानसभा हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। यह दिन भारत के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने, एकता को मजबूत करने और हमारी राष्ट्रीय राजधानी के विकास और प्रगति के लिए सामूहिक रूप से काम करने के हमारे संकल्प को नवीनीकृत करे।

शुक्रवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर नागरिक ऐतिहासिक 115 वर्षीय दिल्ली विधानसभा में उमड़ पड़े, जिससे यह प्रतिष्ठित परिसर देशभक्ति की ऊर्जा से जीवंत हो उठा।

शाम 5 से 8 बजे तक आम जनता के लिए खुले विधानसभा परिसर में परिवार और आगंतुक, विशेषकर युवा, घूमते हुए इसकी समृद्ध विरासत का अवलोकन कर रहे थे और इसकी स्थापत्य कला की भव्यता का आनंद ले रहे थे।

शुक्रवार को उत्साह का माहौल था क्योंकि आगंतुक बीएसएफ बैंड और सीआरपीएफ बैंड के जोशीले प्रदर्शन का आनंद लेने के लिए एकत्रित हुए थे और उत्साहवर्धक देशभक्ति गीतों पर तालियां बजा रहे थे।

--आईएएनएस

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