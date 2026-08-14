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भारत समाचार

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रोशनी से जगमगाई दिल्ली विधानसभा, स्पीकर ने दी बधाई

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स्वतंत्रता

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस पर नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने दिल्ली के हर निवासी से अपने घर पर तिरंगा फहराने और 'हर घर तिरंगा' अभियान को एक 'जन-उत्सव' (जन-आंदोलन) बनाने की अपील की।

इस मौके पर, रोशनी से जगमगाती विधानसभा ने सैकड़ों नागरिकों को आकर्षित किया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के बैंड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दिल्लीवासियों को एक साथ जोड़ा।

विधानसभा स्पीकर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर, मैं दिल्ली के हर नागरिक और दुनिया भर के सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

स्पीकर गुप्ता ने आगे कहा कि जैसे ही हम अपने 80वें स्वतंत्रता दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, यह ऐतिहासिक विधानसभा हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में खड़ी है। यह दिन भारत के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने, एकता को मजबूत करने और अपनी राष्ट्रीय राजधानी के विकास और प्रगति के लिए मिलकर काम करने के हमारे संकल्प को नया करे।

80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को दिल्ली के नागरिक ऐतिहासिक और 115 साल पुरानी दिल्ली विधानसभा में बड़ी संख्या में पहुंचे, जिससे यह मशहूर जगह देशभक्ति के जोश से भर गई।

शाम 5 से 8 बजे तक आम लोगों के लिए खुले दरवाजों के बीच, परिवारों और दर्शकों, खासकर युवाओं ने विधानसभा परिसर में घूमते हुए इसकी समृद्ध विरासत को देखा और संस्थान की शानदार वास्तुकला का आनंद लिया।

बीएसएफ और सीआरपीएफ बैंड के जोश भरे प्रदर्शन का आनंद लेने के लिए जुटे दर्शकों में उत्साह का माहौल था। वे देशभक्तिपूर्ण धुनों पर तालियां बजाकर और उत्साहवर्धन कर रहे थे।

साहित्य कला परिषद द्वारा आयोजित शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उत्सव के माहौल को और भी जीवंत बना दिया। इन कार्यक्रमों में भारत की विविध कलात्मक परंपराओं की झलक देखने को मिली और दर्शकों ने खूब तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया।

स्पीकर गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि विधानसभा के दरवाजे खोलना उस मूल सिद्धांत को दर्शाता है कि लोकतांत्रिक संस्थान असल में उन नागरिकों के होते हैं जिनकी वे सेवा करते हैं। यह कदम गणतंत्र के साथ जनता के जुड़ाव को और गहरा करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।

इस भव्य माहौल में चार चांद लगाते हुए ऐतिहासिक विधानसभा भवन को तिरंगे के जीवंत रंगों से विशेष रूप से रोशन किया गया, जिससे शाम के उत्सव के लिए एक शानदार और चमकदार पृष्ठभूमि तैयार हुई।

--आईएएनएस

एमएस/