दुर्लभ और लुप्तप्राय तितली प्रजातियों के लिए देहिंग पटकाई है सुरक्षित ठिकानाः हिमंता सरमा

गुवाहाटी, 25 अगस्त (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को देहिंग पटकाई में पाई जाने वाली तितलियों की विविधता का जिक्र किया। उन्होंने जैव-विविधता से भरपूर इस इलाके को राज्य की दुर्लभ और लुप्तप्राय तितली प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बताया।

एक्स पर पोस्ट में मुख्यमंत्री हिमंता ने इस इलाके की शानदार जैव-विविधता का जश्न मनाते हुए एक संदेश शेयर किया और कहा कि देहिंग पटकाई में तितलियों की 165 दर्ज प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 37 लुप्तप्राय प्रजातियां भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री हिमंता ने अपनी पोस्ट में लिखा, "तितली, उड़ जा..." और इस इलाके के पारिस्थितिक महत्व और इसके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा की अहमियत पर जोर दिया।

सरमा ने कहा कि तितलियों की इतनी बड़ी विविधता देहिंग पटकाई की समृद्ध जैव-विविधता को दर्शाती है, जो अपने घने जंगलों और विविध वन्यजीवों के लिए जानी जाती है। उन्होंने नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने और ऐसी स्थितियां बनाने में संरक्षण पहलों की भूमिका पर भी जोर दिया, जहां दुर्लभ प्रजातियां जीवित रह सकें और फल-फूल सकें।

सरमा ने कहा, "संरक्षण के प्रयासों से एक ऐसा समृद्ध आवास बनाने में मदद मिल रही है, जहां दुर्लभ प्रजातियां फल-फूल सकें।"

तितलियों को पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है, क्योंकि उनकी आबादी वनस्पति, जलवायु और प्राकृतिक आवासों की समग्र स्थिति से गहराई से जुड़ी होती है।

बता दें कि असम के पूर्वी इलाके में मौजूद देहिंग पटकाई का इलाका अपने समृद्ध इको सिस्टम और तरह-तरह के पेड़-पौधों और जानवरों के लिए जाना जाता है। यह इलाका असम की अपनी प्राकृतिक विरासत को बचाने और जंगली जानवरों के रहने की जगहों की सुरक्षा करने की बड़ी कोशिशों का एक अहम हिस्सा है।

सीएम हिमंता का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब असम में जैव विविधता को बचाने और वन संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है।

हाल के सालों में राज्य ने जंगली जानवरों के संरक्षण को बढ़ावा देने, वन क्षेत्रों की सुरक्षा करने और अपने प्राकृतिक आवासों के पारिस्थितिक महत्व के बारे में जागरुकता बढ़ाने की कोशिशें तेज की हैं।

देहिंग पटकाई में तितलियों की 165 प्रजातियों की पहचान, जिनमें 37 लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हैं, इस इलाके के पारिस्थितिक महत्व और इसके आवास की सुरक्षा की जरूरत को और भी साफ करती है।

तितलियों की आबादी का संरक्षण बड़े इको सिस्टम की सुरक्षा में भी योगदान दे सकता है, क्योंकि उनके आवासों को बचाने से पौधों की विविधता बनाए रखने में मदद मिलती है और उसी पारिस्थितिक माहौल पर निर्भर कई अन्य प्रजातियों को भी सहारा मिलता है।

सीएम हिमंता सरमा के संदेश का मकसद देहिंग पटकाई की जैव विविधता की ओर ध्यान खींचना था। साथ ही, उन संरक्षण प्रयासों को उजागर करना था जिनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि दुर्लभ प्रजातियां अपने प्राकृतिक माहौल में फलती-फूलती रहें।

--आईएएनएस

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