डीएमके गठबंधन से अलग हुई आईयूएमएल, भविष्य के राजनीतिक समीकरणों पर बाद में होगा फैसला

चेन्नई, 20 जून (आईएएनएस)। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने शनिवार को तमिलनाडु में डीएमके (डीएमके) के नेतृत्व वाले गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया। पार्टी की आम परिषद (जनरल काउंसिल) की बैठक में यह फैसला लिया गया, जहां कुल 14 प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें डीएमके गठबंधन से औपचारिक रूप से नाता तोड़ने का प्रस्ताव भी शामिल था।

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पार्टी नेताओं ने कहा कि भविष्य में किस राजनीतिक दल या गठबंधन के साथ चुनावी साझेदारी की जाएगी, इसका फैसला उपचुनावों और स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा के समय परिस्थितियों के अनुसार किया जाएगा।

यह फैसला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के बाद बदले राजनीतिक परिदृश्य के बीच सामने आया है। 23 अप्रैल 2026 को राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक चरण में मतदान हुआ था, जिसमें डीएमके गठबंधन, एआईएडीएमके गठबंधन, भाजपा और अन्य दल मैदान में थे।

अभिनेता से नेता बने विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) और नाम तमिलर कच्ची (एनटीके) ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा था, जबकि पीएमके संस्थापक डॉ. एस. रामदास और पूर्व मुख्यमंत्री वी.के. शशिकला ने मिलकर चुनावी मुकाबला किया था।

बहुकोणीय मुकाबले वाले इस चुनाव में 4,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में थे। मतगणना में टीवीके ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सबको चौंका दिया। वहीं डीएमके गठबंधन को 73 सीटें और एआईएडीएमके गठबंधन को 53 सीटें मिलीं।

हालांकि टीवीके को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, लेकिन बाद में कांग्रेस, विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके), माकपा, भाकपा और आईयूएमएल समेत डीएमके गठबंधन के कुछ सहयोगी दलों के समर्थन से उसने सरकार बनाई और विधानसभा में विश्वास मत भी हासिल कर लिया।

आईयूएमएल ने विधानसभा चुनाव डीएमके गठबंधन के साथ मिलकर लड़ा था और दो सीटों पर जीत दर्ज की थी। पार्टी के विधायक ए.एम. शाहजहां वर्तमान में टीवीके सरकार में मंत्री हैं।

आईयूएमएल नेताओं का कहना है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में डीएमके गठबंधन में बने रहने का औचित्य नहीं रह गया था। हालांकि, पार्टी ने भविष्य के गठबंधनों को लेकर अपने विकल्प खुले रखे हैं और कहा है कि आगामी चुनावों से पहले उचित समय पर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

--आईएएनएस

डीएससी