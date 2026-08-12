डीएमआरसी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले लोगों से एलिवेटेड मेट्रो लाइनों के पास पतंग न उड़ाने की अपील की

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। इसमें लोगों से एलिवेटेड मेट्रो लाइनों के पास पतंग न उड़ाने की अपील की गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि पतंग की डोर हाई-वोल्टेज ओवरहेड इक्विपमेंट में फंस सकती है, जिससे ट्रेन सेवा में रुकावट आ सकती है या सुरक्षा का गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।

दिल्ली-एनसीआर में पतंग उड़ाना एक लोकप्रिय परंपरा है, खासकर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के आसपास। हालांकि, डीएमआरसी ने कहा है कि इस दौरान पतंग उड़ाने की बढ़ती गतिविधियों से पतंग की डोर मेट्रो ट्रैक के साथ लगी ओएचई तारों में उलझने या चलती ट्रेन के पैंटोग्राफ में फंसने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी घटनाओं से ओएचई या पैंटोग्राफ को नुकसान हो सकता है या वे ट्रिप हो सकते हैं, जिससे मेट्रो सेवाओं में रुकावट आ सकती है।

दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क अभी दिल्ली-एनसीआर में 416 किलोमीटर तक फैला है और यह मुख्य रूप से एलिवेटेड है। एलिवेटेड हिस्सों में यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेनों को बिजली देने के लिए 25,000-वोल्ट की लाइव ओएचई तारों का इस्तेमाल किया जाता है।

डीएमआरसीने चेतावनी दी है कि हाई-वोल्टेज उपकरणों के सीधे या अप्रत्यक्ष संपर्क में आना जानलेवा हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो मैटेलिक मांझा का इस्तेमाल करते हैं।

कॉर्पोरेशन ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए डीएमआरसी आम जनता से अपील करता है और सहयोग मांगता है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए रिहायशी इलाकों से गुजरने वाली एलिवेटेड मेट्रो लाइनों के आसपास पतंग न उड़ाएं। 25,000 वोल्ट की ओएचई के सीधे या अप्रत्यक्ष संपर्क में आने से जान जा सकती है।

डीएमआरसी लोगों को यह भी सलाह दी है कि वे मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर से सुरक्षित दूरी पर खुली जगहों पर ही पतंग उड़ाने का आनंद लें। यह अपील स्वतंत्रता दिवस से पहले की गई है।

मेट्रो ऑपरेटर ने कहा कि पतंग की डोर से होने वाली रुकावटों को कम करने के लिए उनके पास एक मजबूत सिस्टम है। पतंग से जुड़ी घटनाओं की आशंका वाले स्टेशनों के पास खास टीमें तैनात की गई हैं और जब भी मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास पतंग की डोर दिखेगी, वे उन्हें तुरंत हटा देंगी।

डीएमआरसी ने ट्रेन ऑपरेटरों और स्टेशन स्टाफ को भी सलाह दी है कि वे पतंग उड़ाने के मौसम में खास तौर पर सतर्क रहें और ऐसी डोर की तुरंत पहचान करें जो ओएचई या चलती ट्रेनों के लिए खतरा बन सकती हैं।

कॉर्पोरेशन ने कहा कि मेट्रो यात्रियों, स्टाफ और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ स्वतंत्रता दिवस के दौरान बिना रुकावट ट्रेन सेवाएं बनाए रखने के लिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी है।

--आईएएनएस

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