'डबल-इंजन' सरकार के बिना राज्य को 'खुशहाल पंजाब' बनाना मुमकिन नहीं: ढिल्लों

चंडीगढ़, 4 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब भाजपा चीफ केवल सिंह ढिल्लों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के बिना पंजाब को 'खुशहाल पंजाब' बनाना मुमकिन नहीं है।

Read More

केवल सिंह ढिल्लों ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि पार्टी कार्यकर्ता न सोते हैं, न सोने देते हैं।

ढिल्लों ने पंजाब में भाजपा की पहली सरकार बनने की स्थिति में पार्टी का रोडमैप बताते हुए कहा, "हम सभी 'पंजाब मिशन' के लिए काम कर रहे हैं, जिसका मकसद हमारे उद्योगों को फिर से खड़ा करना है जो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। खेती को मजबूत करना है और ड्रग्स की तस्करी व नशीले पदार्थों के सिंडिकेट को खत्म करना है।"

उन्होंने कहा कि पार्टी अपने सबसे पुराने सहयोगी अकाली दल के साथ चुनाव से पहले या बाद में कोई गठबंधन नहीं करेगी; अकाली दल ने 1967 में जनसंघ के साथ हाथ मिलाया था।

1997 के विधानसभा चुनावों से लेकर 2019 के संसदीय चुनावों तक, अकाली दल का भाजपा के साथ चुनाव से पहले गठबंधन रहा था। 1967 से 1980 के बीच भाजपा चार बार अकाली दल के नेतृत्व वाली सरकारों के साथ चुनाव के बाद के गठबंधन का हिस्सा रही थी।

पंजाब भाजपा चीफ ने कहा कि भाजपा सभी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। ढिल्लों ने राज्य पर बढ़ते कर्ज और बिजली के गंभीर संकट के मुद्दे पर आप के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना भी की।

राज्य भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के सामने लगे गंभीर आरोपों का जवाब देने के बजाय मुख्यमंत्री मान ने ध्यान भटकाने वाले बयानों और नाटकीय बहानों से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की।

उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के परिवर्तनकारी नेतृत्व में दी गई अभूतपूर्व वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचे के विकास, कल्याणकारी पहलों और किसान-केंद्रित योजनाओं के बारे में सच्चाई पता होनी चाहिए।

ढिल्लों ने कहा कि टैक्स डिवोल्यूशन, ग्रांट्स-इन-एड, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) मुआवजा और केंद्रीय ऋणों के माध्यम से पंजाब को सीधे 4.13 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिली है। पंजाब को केंद्र से टैक्स के बंटवारे के जरिए 1.84 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, ग्रांट के तौर पर 1.48 लाख करोड़ रुपए, जीएसटी मुआवजे के तौर पर 39,997 करोड़ रुपए और लोन और एडवांस के तौर पर 40,767 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले।

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में अलग-अलग वित्त आयोगों के तहत केंद्रीय टैक्स में पंजाब का हिस्सा लगातार बढ़ा है, जो राज्य के विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता को दिखाता है।

बड़ी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए ढिल्लों ने कहा कि पंजाब को नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में 43,527 करोड़ रुपए, रेलवे में 34,488 करोड़ रुपए के निवेश, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,552 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के तहत 5,773 करोड़ रुपए और नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 5,295 करोड़ रुपए का फायदा मिला है।

उन्होंने कहा, "पीएम-किसान से 11 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ है, जबकि 17 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को नल से पानी का कनेक्शन मिला है। पंजाब में आयुष्मान भारत, एम्स बठिंडा, नए मेडिकल कॉलेजों और सस्ती दवाइयां देने वाले 565 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों के जरिए हेल्थकेयर का भी काफी विस्तार हुआ है।"

उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भावना को दिखाती हैं।

ढिल्लों ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो वह हर फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पक्का करेगी।

हरियाणा में भाजपा सरकार द्वारा 24 फसलों पर एमएसपी दिए जाने का जिक्र करते हुए पंजाब भाजपा चीफ ने कहा कि पंजाब में भी ऐसा ही मॉडल लागू किया जाएगा।

ढिल्लों ने कहा कि भाजपा किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। हम यह पक्का करना चाहते हैं कि पंजाब में उगाई जाने वाली हर फसल को एमएसपी का सुरक्षा कवच मिले।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी