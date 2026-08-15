स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम योगी समेत कई राज्य के मुख्यमंत्रियों ने दीं शुभकामनाएं

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। 15 अगस्त, शनिवार को देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश को आजाद हुए 79 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के सीएम ने शुभकामनाएं दी हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "प्रदेशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वतंत्रता का यह पावन पर्व मां भारती के गौरव, अमर बलिदानियों के अमिट त्याग और राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक है। मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले सभी ज्ञात-अज्ञात वीरों को कोटि-कोटि नमन।" सीएम योगी ने आगे लिखा, "आइए, अमर बलिदानियों के त्याग और समर्पण से प्रेरणा लेकर 'राष्ट्र प्रथम' की भावना को आत्मसात करें तथा कर्तव्यनिष्ठा और जनभागीदारी के माध्यम से 'विकसित भारत' एवं 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के संकल्प की सिद्धि में अपना योगदान दें। जय हिंद।"

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर लिखा, "समस्त प्रदेशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह दिन उन वीर सपूतों के त्याग, तपस्या और अदम्य साहस को स्मरण करने का अवसर है, जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को कोटि-कोटि नमन। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मविश्वास के साथ नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। आइए, इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देने का संकल्प लें।"

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिखा, "80वां स्वतंत्रता दिवस-बिहार को शुभकामनाएं। आज हम स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। यह गौरवशाली अवसर हमें उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान का स्मरण कराता है, जिनके संघर्ष से हमें स्वतंत्र भारत मिला।" सम्राट चौधरी ने आगे लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बिहार को मिल रहे सहयोग एवं संसाधनों का सदुपयोग करते हुए हम सभी मिलकर समृद्ध बिहार के निर्माण के संकल्प को साकार करेंगे। विकास की इस यात्रा में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाना हमारा लक्ष्य है। आइए, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए एक सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ें।"

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! आज जब हम स्वतंत्रता के 79 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मना रहे हैं, तब उन सभी अमर बलिदानियों को कृतज्ञतापूर्वक नमन हैं, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता और रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्रता दिवस केवल राष्ट्रीय पर्व ही नहीं, बल्कि आत्ममंथन और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को पुनः स्मरण करने का सुअवसर है। आइए, हम सभी एक विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश तथा सशक्त भारत के निर्माण के लिए अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का संकल्प लें।"

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिखा, "समस्त प्रदेशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! आज का यह पावन दिन हमें उन अनगिनत वीर सपूतों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है, जिनके संघर्ष से हमें स्वतंत्र भारत में जीने का गौरव प्राप्त हुआ। आइए, उनके सपनों और संकल्पों को अपने हृदय में संजोकर राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं गौरव को और सशक्त बनाएं तथा विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।"

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, "80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन पर, मैं दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीयों को देशभक्तिपूर्ण बधाई देता हूं। आइए, एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता आंदोलन के दूरदर्शी नेताओं की विरासत का सम्मान करें, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। तिरंगा हमेशा गर्व के साथ ऊंचा लहराता रहे। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।"

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की आजादी अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के असाधारण साहस, त्याग और अटूट संकल्प से मिली, जिन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। इस पावन अवसर पर, मैं उनकी अमर विरासत को नमन करता हूं। आजादी की भावना का जश्न मनाते हुए, आइए हम एकता, संवैधानिक मूल्यों, आत्मनिर्भरता और सामूहिक प्रगति के प्रति अपने संकल्प को दोहराएं। आइए, हम सब मिलकर एक ऐसे 'विकसित भारत' के निर्माण का प्रयास करें जहां हर नागरिक देश की प्रगति में योगदान दे और हर आकांक्षा को फलने-फूलने का अवसर मिले।"

--आईएएनएस

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