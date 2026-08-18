एग्जिम ऑपरेशन शुरू होने से पहले सीएम सतीशन ने विझिनजम इंटरनेशनल सीपोर्ट की तैयारियों का लिया जायजा

तिरुवनंतपुरम, 18 अगस्त (आईएएनएस)। केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने मंगलवार को विझिनजम इंटरनेशनल सीपोर्ट का अपना पहला दौरा किया। वे सुबह-सुबह बंदरगाह पहुंचे और जमीन-आधारित एक्सपोर्ट-इंपोर्ट (एग्जिम) कार्गो ऑपरेशन के लिए गेट खुलने से कुछ घंटे पहले वहां कामकाज की तैयारियों का जायजा लिया।

यह पोर्ट अब तक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के तौर पर काम कर रहा था। मंगलवार से इसके गेट कार्गो कंटेनरों के लिए खोल दिए जाएंगे, जिन्हें अब पोर्ट में लाया और यहां से बाहर ले जाया जा सकेगा।

उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और वाणिज्य मंत्री पी.के. कुन्हालीकुट्टी के साथ मुख्यमंत्री सतीशन को पोर्ट के कामकाज और विझिनजाम के विकास के अगले बड़े चरण के लिए की जा रही तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

समीक्षा के दौरान उन्होंने व्हीकल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (वीटीएमएस) ऑफिस का भी दौरा किया। यह दौरा विझिनजाम के लिए एक अहम मोड़ पर हो रहा है, क्योंकि जमीन-आधारित एग्जिम (एक्सपोर्ट-इंपोर्ट) कामकाज पूरी तरह शुरू होने से इंटरनेशनल शिपिंग में पोर्ट की भूमिका काफी मजबूत होने और केरल को ग्लोबल मैरीटाइम मैप पर खास जगह मिलने की उम्मीद है।

विजिनजम के दौरे के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि समीक्षा में ऑपरेशनल तैयारी पर ध्यान दिया गया, क्योंकि यह प्रोजेक्ट अब ऐसे चरण में प्रवेश कर रहा है जो ग्लोबल शिपिंग में गेम-चेंजर साबित हो सकता है।

यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि अप्रैल 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद विजिनजम में यह उनका पहला विस्तृत आधिकारिक कार्यक्रम था।

संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार विजिनजम को केरल की आर्थिक वृद्धि के मुख्य इंजनों में से एक के रूप में पेश करने की इच्छुक है, खासकर ट्रांसशिपमेंट, लॉजिस्टिक्स और संबंधित उद्योगों को आकर्षित करने की इसकी क्षमता के कारण।

जमीन-आधारित एग्जिम कार्गो ऑपरेशन्स के लिए गेट खुलने से अडानी द्वारा संचालित विज़िनजम इंटरनेशनल सीपोर्ट के विकास में एक और मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद है, जो पहले ही राज्य के सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक के रूप में उभरा है।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जिन्हें एग्जिम लॉन्च में शामिल होना था, अब इस कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे। केंद्र के प्रतिनिधित्व में इस बदलाव से इस ऑपरेशनल माइलस्टोन (कामकाज शुरू होने की अहम उपलब्धि) के महत्व पर कोई असर पड़ने की उम्मीद नहीं है।

अब जब कार्गो की आवाजाही काफी बढ़ने वाली है, तो राज्य सरकार विझिनजाम को सिर्फ एक बंदरगाह के तौर पर नहीं, बल्कि केरल के लिए एक बड़े आर्थिक गेटवे के तौर पर देख रही है। यह लॉजिस्टिक्स, व्यापार, उद्योग और इससे जुड़े क्षेत्रों में नए मौके पैदा करने में सक्षम है।

इस तरह, हाल की तैयारियां विझिनजाम के एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से पूरी तरह चालू इंटरनेशनल मैरीटाइम हब (समुद्री व्यापार केंद्र) बनने के नए चरण में प्रवेश करने का संकेत देती हैं।

--आईएएनएस

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