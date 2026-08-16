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भारत समाचार

सीएम भूपेंद्र पटेल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के लिए अमेरिका और कनाडा के दौरे पर

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गांधीनगर, 16 अगस्त (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट-2027 के लिए अमेरिका और कनाडा के दौरे पर गए हैं। मुख्यमंत्री अमेरिका और कनाडा के इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री बॉडीज़ के साथ मीटिंग करेंगे और गुजरात में विदेशी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

चीफ सेक्रेटरी श्री एम.के. दास, फाइनेंस डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री टी. नटराजन, इंडस्ट्रीज़ और माइन्स डिपार्टमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्रीमती ममता वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री संजीव कुमार और मुख्यमंत्री के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री डॉ. विक्रांत पांडे के अलावा, राज्य के इंडस्ट्री और ट्रेड जगत का एक डेलिगेशन मुख्यमंत्री के साथ इस विदेश दौरे पर जाएगा।

मुख्यमंत्री की लीडरशिप में गुजरात का डेलीगेशन वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, यूएस में सैन फ्रांसिस्को और कनाडा में टोरंटो में अलग-अलग इंडस्ट्री इन्वेस्टर्स, उभरते टेक्नोलॉजी सेक्टर के लीडर्स और गुजराती कम्युनिटीज़ के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और वन-टू-वन मीटिंग्स करके गुजरात की ग्लोबल डेवलपमेंट स्टोरी पेश करेगा।

जनवरी 2027 में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होने का न्योता भी दिया जाएगा।

अहमदाबाद एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री के विदेश दौरे के लिए निकलते समय, कलेक्टर भव्य वर्मा समेत अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने उनकी सफल यात्रा की कामना की।

गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय ने सीएम की यात्रा के बारे में एक्स पोस्ट के जरिए जानकारी भी दी। सीएमओ ऑफिस ने पोस्ट में लिखा, "मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल 'वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट - 2027' के सिलसिले में अमेरिका और कनाडा के दौरे के लिए आज सुबह अहमदाबाद एयरपोर्ट से रवाना हुए।

"मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, गुजरात का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका और कनाडा में विभिन्न औद्योगिक निवेशकों, उभरते टेक्नोलॉजी सेक्टर के लीडर्स और गुजराती समुदायों के साथ राउंडटेबल कॉन्फ्रेंस और वन-ऑन-वन ​​मीटिंग करेगा। इसका मकसद गुजरात के ग्लोबल डेवलपमेंट की जानकारी देना और जनवरी 2027 में होने वाले 'वाइब्रेंट गुजरात समिट' में शामिल होने के लिए निमंत्रण देना है।"

--आईएएनएस

एएस/