राजस्थान: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जोधपुर दौरे पर, संयुक्त सम्मान समारोह में भी होंगे शामिल

जयपुर, 15 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति सूर्यकांत शनिवार की रात जोधपुर पहुंचेंगे, जहां रविवार को अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान वह जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (जेएनएलयू), राजस्थान हाईकोर्ट और जिला न्यायालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा शहर की दो प्रमुख बार एसोसिएशनों द्वारा आयोजित संयुक्त सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे।

कार्यक्रम के अनुसार, सीजेआई के दौरे को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट, जिला न्यायपालिका, वकीलों और विधि शिक्षा से जुड़े लोगों में काफी उत्साह है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत रविवार की सुबह 11:30 बजे जेएनएलयू के 25वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होकर अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:15 बजे वह 'लीगल टेक्नोलॉजी एंड एथिक्स रोडमैप' विषय पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और वाइस चांसलर्स कॉन्क्लेव 2.0 में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे।

इन कार्यक्रमों में कानूनी शिक्षा और न्याय व्यवस्था में तकनीक, नैतिकता और नवाचार की बढ़ती भूमिका पर चर्चा की जाएगी।

दौरे के दौरान सीजेआई जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के नए गेस्ट हाउस का शिलान्यास भी करेंगे। यह सुविधा हाईकोर्ट में आने वाले न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों और अन्य विशिष्ट अतिथियों के लिए आवास और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेगी।

एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम जोधपुर जिला न्यायालय परिसर में होगा, जहां न्यायमूर्ति सूर्यकांत नव निर्मित सात मंजिला जी-7 भवन का उद्घाटन करेंगे। इस भवन में करीब 60 अदालतों के लिए कोर्ट रूम और अन्य न्यायिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे जिला न्यायपालिका की लंबे समय से चली आ रही अतिरिक्त न्यायालय भवन की आवश्यकता पूरी होने की उम्मीद है।

दौरे का एक प्रमुख आकर्षण राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन और राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन, जोधपुर द्वारा आयोजित संयुक्त सम्मान समारोह होगा। दोनों बार एसोसिएशन एक ही मंच से सीजेआई का स्वागत करेंगी। इससे वकीलों और न्यायपालिका के बीच संवाद और पेशेवर संबंधों को मजबूत करने का अवसर मिलेगा।

इन कार्यक्रमों में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट के कई न्यायाधीशों के शामिल होने की संभावना है। इनमें न्यायमूर्ति संदीप मेहता, विजय बिश्नोई, राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा, न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी सहित अन्य न्यायाधीश शामिल हैं।

अपने सभी कार्यक्रम पूरे करने के बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत रविवार शाम करीब 5:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

इस बीच, राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जोधपुर के एक पांच सितारा होटल में रात्रिभोज का आयोजन भी किया है। इसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं और बार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है।

राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन हर वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रात्रिभोज का आयोजन करता है और इस वर्ष का कार्यक्रम शहर के एक पांच सितारा होटल में रखा गया है।

--आईएएनएस

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