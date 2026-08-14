मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने फिजी के उच्चायुक्त से की मुलाकात, चुनाव प्रबंधन पर चर्चा

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और इंटरनेशनल आईडीईए के सदस्य देशों की परिषद के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार ने शुक्रवार को फिजी गणराज्य के उच्चायुक्त जगन्नाथ सामी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने चुनाव प्रबंधन और चुनावी कर्मचारियों के प्रशिक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

यह बैठक निर्वाचन सदन में हुई। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने आईआईसीडीईएम 2026 में तय की गई दृष्टि के अनुरूप लोकतांत्रिक सहयोग को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई।

चुनाव आयोग के मुताबिक, दोनों पक्ष चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने तथा चुनावी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए मिलकर काम करने पर भी सहमत हुए।

यह बैठक विभिन्न लोकतांत्रिक देशों के साथ भारत की चुनावी प्रक्रियाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ओर से की जा रही बैठकों की श्रृंखला का हिस्सा है।

इससे पहले इस महीने मुख्य चुनाव आयुक्त ने मंगोलिया के राजदूत उल्जीत लुव्संजाव से मुलाकात की थी। दोनों के बीच लोकतांत्रिक सहयोग और चुनावी कर्मचारियों के प्रशिक्षण को लेकर चर्चा हुई थी।

ज्ञानेश कुमार ने कजाकिस्तान के राजदूत अज़ामत येस्करायेव से भी मुलाकात की थी। इस दौरान चुनाव प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और दोनों पक्षों ने चुनाव प्रबंधन तथा चुनावी कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।

इससे पहले उन्होंने जॉर्जिया के राजदूत वख्तांग जाओशविली, उज्बेकिस्तान के राजदूत सरदोर रुस्तमबायेव और श्रीलंका की दूत महिशिनी कोलोन्ने से भी मुलाकात की थी। इन बैठकों में चुनावी सहयोग और चुनावी कर्मचारियों के प्रशिक्षण से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ था।

--आईएएनएस

डीएससी