छत्तीसगढ़: वन विभाग में बड़ा फेरबदल, 24 आईएफएस अधिकारियों के तबादले

रायपुर, 8 अगस्त (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार ने शनिवार को वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 24 भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों का तबादला किया है।

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जारी आदेश के अनुसार, गणवीर धम्मशील को बलौदाबाजार जिले से स्थानांतरित कर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं, उत्तम कुमार गुप्ता को इंद्रावती टाइगर रिजर्व का प्रभारी मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है।

दुलेश्वर प्रसाद साहू को मनेन्द्रगढ़ वन मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि पंकज राजपूत को रायपुर का नया उप वन संरक्षक नियुक्त किया गया है। प्रभाकर खलखो को सरगुजा वर्किंग प्लान डिवीजन का प्रभारी वन संरक्षक बनाया गया है।

नया रायपुर स्थित महानदी भवन से वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन अधिकारियों की नियुक्तियां अगले आदेश तक अस्थायी रूप से की गई हैं।

संजीव बाला को इंद्रावती टाइगर रिजर्व से पूर्व मनेन्द्रगढ़ डिवीजन भेजा गया है, जबकि मयंक पांडेय का तबादला महासमुंद से गरियाबंद किया गया है। सत्यदेव शर्मा को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम से धमतरी में डीएफओ के पद पर भेजा गया है।

अन्य महत्वपूर्ण बदलावों में ओमप्रकाश सुंडी को महासमुंद, जितेंद्र कुमार उपाध्याय को कटघोरा और संजय यादव को राज्य वन विकास निगम से वापस खैरागढ़ भेजा गया है। कुमार निशांत को मरवाही में पदस्थ किया गया है, जबकि पंकज कुमार कमल को नया रायपुर स्थित निगम से वापस बलौदाबाजार भेजा गया है।

इसके अलावा पुष्पलता टंडन को सरगुजा-बिलासपुर की डीएफओ, लोकनाथ पटेल को सरगुजा-अंबिकापुर तथा शशिनंदन के. को कांकेर में पदस्थ किया गया है। अभिषेक सोगावत को पदोन्नत कर नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का महाप्रबंधक बनाया गया है। रणक गोयल को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के कार्यालय में पदस्थ किया गया है।

ग्रीष्मी चंद को राज्य वन विकास निगम भेजा गया है, जबकि चंद्रशेखर शंकर सिंह परदेशी को कोरिया का डीएफओ बनाया गया है। दीपेश कपिल को बस्तर-जगदलपुर और चंद्र कुमार अग्रवाल को दुर्ग भेजा गया है। कृष्ण जैन को राज्य वन विकास निगम तथा विपुल अग्रवाल को सूरजपुर में पदस्थ किया गया है।

यह फेरबदल वर्ष 2013 से 2022 बैच के अधिकारियों को ध्यान में रखकर किया गया है। सरकार का उद्देश्य वन मंडलों, टाइगर रिजर्व और विभाग की विभिन्न इकाइयों में प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाना है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी