छत्तीसगढ़: पानी टैंकर ने ली मासूम की जान, 7 वर्षीय शुभम की मौत के बाद एनएच-343 तीन घंटे रहा जाम

बलरामपुर, 20 जून (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामानुजगंज नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 5 में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 7 वर्षीय बालक की मौत हो गई। नगर पालिका द्वारा पानी वितरण के लिए भेजे गए टैंकर की चपेट में आने से बालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया तथा मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर राष्ट्रीय राजमार्ग-343 को करीब तीन घंटे तक जाम कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की समझाइश के बाद शाम को जाम समाप्त कराया गया।

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मिली जानकारी के अनुसार, रामानुजगंज के वार्ड क्रमांक 5 स्थित स्वीपर मोहल्ला में शनिवार दोपहर लगभग 1.30 बजे नगर पालिका का पानी टैंकर पेयजल वितरण के लिए पहुंचा था। इसी दौरान खेलते समय शुभम (7 वर्ष) टैंकर की चपेट में आ गया। हादसा इतना गंभीर था कि बालक की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मौके पर नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ), एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी, थाना प्रभारी सहित जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर परिजनों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि प्रारंभिक स्तर पर बात नहीं बन सकी और परिजनों का आक्रोश बढ़ता गया।

बताया जा रहा है कि शाम करीब 4 बजे परिजन बालक के शव को लेकर चांदनी चौक पहुंचे और वहां से रंगीला चौक ले गए। इसके बाद उन्होंने शव को सड़क पर

रखकर राष्ट्रीय राजमार्ग-343 पर चक्काजाम कर दिया। जाम के कारण झारखंड से छत्तीसगढ़ आने-जाने वाले वाहनों की लंबी कतार लग गई। रिंग रोड से आने वाले भारी वाहनों और ट्रकों की आवाजाही भी प्रभावित हुई।

करीब तीन घंटे तक चले जाम के दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। यात्री और वाहन चालक भीषण गर्मी और जाम की स्थिति से परेशान रहे। प्रशासन लगातार परिजनों से बातचीत करता रहा और अंततः समझाइश के बाद शाम को जाम समाप्त कराया गया।

घटना के संबंध में रामानुजगंज के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आनंदराम नेताम ने बताया कि यह अत्यंत दुखद घटना है और शासन-प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि परिजनों की मांग थी कि परिवार के एक सदस्य को नियमित नौकरी दी जाए। इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

एसडीएम ने बताया कि नियमित नियुक्ति संबंधी निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा, लेकिन तत्काल राहत के तौर पर नगर पालिका में परिवार के एक सदस्य को प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की सहमति बनी है। जाम समाप्त होने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रामानुजगंज के 100 बिस्तर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। शाम हो जाने के कारण शनिवार को पोस्टमार्टम नहीं हो सका। रविवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी की जाएगी। वहीं रामानुजगंज पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।

--आईएएनएस

एमएस/