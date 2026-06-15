छत्तीसगढ़ में सड़क हादसा, कार और बाइक की टक्कर में युवक-युवती गंभीर रूप से घायल

रायपुर, 15 जून (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के घुमारवीं उपमंडल में दाढोल चौक पर एक कार और मोटरसाइकिल के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल पर सवार युवक और युवती दूर सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।

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यह घटना भराड़ी थाना क्षेत्र के तहत शिमला-मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित दाढोल चौक पर हुई, जहां सोमवार को कार और बाइक के बीच हुई भिड़ंत में बाइक सवार युवक और युवती घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास मौजूद स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों घायलों को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने युवती को नागरिक अस्पताल घुमारवीं रेफर कर दिया। वहीं, सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी।

घटना को लेकर प्राप्त जानकारी के अनुसार, युवक और युवती बाइक पर सवार होकर हमीरपुर से चंडीगढ़ की ओर जा रहे थे। जब वे शिमला-मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दाढोल चौक के समीप पहुंचे, तो उसी दौरान चौक से लदरोर की तरफ मुड़ रही एक कार से उनकी बाइक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों युवक-युवती सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे को देखकर आसपास के लोग तुरंत सहायता के लिए दौड़ पड़े। स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए दोनों घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। उपचार के दौरान युवती की हालत को देखते हुए उसे बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए घुमारवीं अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि युवक का उपचार स्थानीय स्तर पर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

पुलिस ने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया तथा दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर पुलिस उपाधीक्षक विशाल वर्मा ने बताया कि चौक में कार और बाइक के बीच हुई टक्कर में दो लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम