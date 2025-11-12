भारत समाचार

छत्तीसगढ़: बीजापुर में मुठभेड़ के बाद एक माओवादी हिरासत में लिया गया (लीड-1)

Nov 12, 2025, 03:06 AM
छत्तीसगढ़: बीजापुर में मुठभेड़ के बाद एक माओवादी हिरासत में लिया गया (लीड-1)

रायपुर/बीजापुर, 11 नवंबर (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने तारलागुड क्षेत्र के अन्नाराम के घने जंगलों में ताजा मुठभेड़ के दौरान एक माओवादी को हिरासत में लिया।

छत्तीसगढ़ के अंतरराज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बल लगातार नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं। इस क्रम में सुरक्षाबलों ने मंगलवार को महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमाओं से लगे जंगलों में माओवादी ठिकानों को निशाना बनाकर सघन तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान सुरक्षाबल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई।

मुठभेड़ के दौरान एक माओवादी गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद उसको हिरासत में ले लिया गया।

बीजापुर में पुलिस बलों ने जानकारी देते हुए बताया कि घायल माओवादी को कड़ी सुरक्षा में एक सुरक्षित चिकित्सा केंद्र में ले जाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।

पुलिस का कहना है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति त्रि-जंक्शन क्षेत्र में घटते माओवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आपूर्ति मार्गों और सुरक्षित ठिकानों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग दे सकता है।

पुलिस के अनुसार खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि सशस्त्र कार्यकर्ताओं का एक छोटा समूह अन्नाराम सेक्टर से गुजर रहा है। इसके बाद सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान शुरू किया और माओवादियों की घेराबंदी की।

इस दौरान सुरक्षाबलों ने माओवादियों को आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में एक माओवादी को गोली लग गई, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने उसको दबोच लिया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यह अभियान सर्दियों के मौसम से पहले, जब विद्रोही पारंपरिक रूप से अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मुख्य माओवादी क्षेत्रों पर कब्ज़ा करने की व्यापक रणनीति के अनुरूप है।

अधिकारी ने कहा कि हर कार्रवाई या हिरासत उनकी संचालनात्मक रीढ़ को कमज़ोर करती है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं की पहचान, हथियारों की बरामदगी, और अगर कोई और हताहत हुआ है, तो उसकी जानकारी सहित एक व्यापक ब्रीफिंग क्षेत्र की पूरी तरह से तलाशी लेने और अभियान समाप्त होने के बाद जारी की जाएगी।

