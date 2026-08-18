तमिलनाडु के चेंगलपट्टू और विल्लुपुरम जिलों में भारी बारिश की संभावना

चेन्नई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में कमजोर वायुमंडलीय परिसंचरण बने रहने के कारण मंगलवार को चेंगलपट्टू और विल्लुपुरम जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। यह जानकारी चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने जानकारी दी।

मौसम विभाग ने अपने ताजा बुलेटिन में कहा है कि मौजूदा मौसमी हालात की वजह से चेंगलपट्टू और विल्लुपुरम जिलों में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश हो सकती है।

पश्चिमी घाट के साथ लगते जिलों और उत्तरी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के कुछ हिस्सों में भी मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। बुधवार को चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लुर, विल्लुपुरम और नीलगिरी में भारी बारिश का अनुमान है। बुलेटिन के अनुसार, बुधवार और गुरुवार को उत्तरी तटीय इलाके और पश्चिमी घाट वाले जिलों में हल्की बारिश जारी रह सकती है।

यह अनुमान उन तटीय इलाकों के लिए कुछ राहत लेकर आया है, जहां मौसम उमस भरा और अस्थिर बना हुआ है। हालांकि, मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि राज्य के अंदरूनी इलाकों में दूसरी जगहों पर होने वाली बारिश के बावजूद तापमान सामान्य से ज्यादा बना रह सकता है।

अगले चार दिनों तक तमिलनाडु के उत्तरी अंदरूनी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस तक अधिक रह सकता है। ज्यादा तापमान और हवा में नमी के कारण कई जगहों पर मौसम का हाल ऐसा हो सकता है, जिससे लोगों को परेशानी हो।

चेन्नई में दिन भर आसमान में कुछ बादल छाए रहने की उम्मीद है। शाम या रात के समय शहर के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।

हालांकि, मंगलवार को राजधानी में बड़े पैमाने पर बारिश का अनुमान नहीं है, लेकिन बुधवार को तेज बारिश के लिए हालात बेहतर होने की उम्मीद है।

मौसम विभाग ने लोगों को आंधी-तूफान के दौरान सावधान रहने की सलाह दी है, खासकर उन इलाकों में जहां बिजली गिरने और अस्थायी रूप से जलभराव का खतरा रहता है। अगर शाम के व्यस्त समय में तेज बारिश होती है, तो वाहन चालकों को कम दृश्यता और फिसलन भरी सड़कों का सामना करना पड़ सकता है।

तटीय इलाके में बना कमजोर सर्कुलेशन स्थानीय मौसम के पैटर्न को प्रभावित कर रहा है और तमिलनाडु के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों की ओर नमी खींच रहा है।

हालांकि, अलग-अलग जगहों पर बारिश की तीव्रता और फैलाव में काफी अंतर हो सकता है। अधिकारियों से उम्मीद है कि वे चेन्नई और उसके आस-पास के जिलों में निचले इलाकों पर नजर रखेंगे, क्योंकि अनुमान में कम समय के लिए तेज़ बारिश की संभावना भी शामिल है।

लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम से जुड़ी आधिकारिक जानकारी पर नजर रखें और आंधी-तूफान के दौरान यात्रा करने से पहले विशेष सावधानी बरतें।

--आईएएनएस

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