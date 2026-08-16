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भारत समाचार

चेंगलपट्टू जिले में डेंगू का डर, बच्चे अस्पताल में भर्ती

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(Updated )
चेंगलपट्टू

चेन्नई, 16 अगस्त (आईएएनएस)। चेंगलपट्टू जिले की कीरापक्कम पंचायत के विनायगपुरम में रहने वाले बच्चों में डेंगू बुखार की खबरों के बाद चिंता बढ़ रही है। बुखार से पीड़ित कई बच्चों को इलाज के लिए गुडुवांचेरी, चेंगलपट्टू और आस-पास के दूसरे इलाकों के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

बच्चों में बीमारी के तेजी से फैलने से माता-पिता और आम लोगों में चिंता है। डेंगू से पीड़ित या इलाज करा रहे बच्चों की सही संख्या की अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, स्थानीय लोगों ने कहा कि हाल के दिनों में बच्चों में बुखार और मच्छर से होने वाली बीमारी से जुड़े दूसरे लक्षण बढ़ रहे हैं। यह भी दावा किया कि यह स्वास्थ्य समस्या सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है। क्षेत्र में कई बड़ों को कथित तौर पर बुखार, तेज सिरदर्द, उल्टी और सामान्य कमजोरी महसूस हो रही थी।

अलग-अलग उम्र के लोगों में एक जैसे लक्षण दिखने से यह डर बढ़ गया है कि अगर तुरंत बचाव के उपाय नहीं किए गए तो इंफेक्शन और फैल सकता है। माता-पिता ने स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर खास चिंता जताई है और इलाके में स्वास्थ्य पर कड़ी निगरानी रखने की मांग की है। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों से विनायगपुरम में मेडिकल कैंप लगाने, लक्षण वाले लोगों की स्क्रीनिंग करने और यह पक्का करने की अपील की कि जिन्हें आगे इलाज की जरूरत है, उन्हें बिना देर किए अस्पताल भेजा जाए।

स्थानीय लोगों ने तमिलनाडु सरकार के स्वास्थ्य विभाग और कीरापक्कम पंचायत प्रशासन से अपील की है कि वे मिलकर काम करें और डेंगू से बचाव के तरीकों को तेज करें। लोगों ने तुरंत मच्छरों को नियंत्रित करने के ऑपरेशन शुरू करने की मांग की, जिसमें फॉगिंग और सार्वजनिक जगहों, नालियों और घरों के आस-पास जमा पानी को हटाना शामिल है।

उन्होंने मच्छरों के पनपने की संभावित जगहों की पहचान करने के लिए घर-घर जाकर जांच करने और डेंगू के लक्षण और परिवारों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में जागरूकता कैंपेन चलाने की भी मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि पास के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं, टेस्टिंग की सुविधाओं और मेडिकल स्टाफ को पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। बीमारी की तुरंत जानकारी और इलाज जरूरी है, खासकर बच्चों के मामले में।

बुखार, सिरदर्द, उल्टी या थकान महसूस करने वाले लोगों से खुद से दवा लेने के बजाय स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर दवा लेने की अपील की गई। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे इस स्थिति को सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्राथमिकता मानें और मामले सामने आने से पहले लगातार सफाई और बीमारी को नियंत्रित करने के ऑपरेशन शुरू करें। नियमित जांच और निष्पक्ष आधिकारिक अपडेट से लोगों की चिंता कम करने और संदिग्ध आउटब्रेक को और बिगड़ने से रोकने में मदद मिलेगी।

--आईएएनएस

पीएके