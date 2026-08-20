कर्नाटक: 'चामराजनगर अभ्यारण्य का 10 एकड़ क्षेत्र जलकर खाक,' वन विभाग जानबूझकर आग लगाने का संदेह

चामराजनगर, 20 अगस्त (आईएएनएस)। गुरुवार को चामराजनगर जिले के कोल्लेगल तालुका के शिलुबेपुरा वन क्षेत्र में लगभग 10 एकड़ वन भूमि में आग लग गई। वन अधिकारियों को संदेह है कि यह आग जानबूझकर लगाई है। यह आग हाल ही में हुई उस घटना के बाद लगाई गई है, जिसमें तीन शिकारियों को वन विभाग के कर्मचारियों ने आत्मरक्षा में मार गिराया था।

अधिकारियों को संदेह है कि यह आग वन विभाग के कर्मियों में भय पैदा करने और क्षेत्र में अवैध शिकार विरोधी अभियानों को बाधित करने के उद्देश्य से प्रतिशोधात्मक कार्रवाई हो सकती है।

यह आग शिलुबेपुरा वन क्षेत्र में लगी, जहां कथित तौर पर अवैध शिकार विरोधी शिविरों को भी निशाना बनाया गया था। यह घटना हनूर वन क्षेत्र में एक मुठभेड़ के दौरान वन विभाग के कर्मियों द्वारा कथित तौर पर तीन संदिग्ध शिकारियों को मार गिराए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है।

इस मुठभेड़ के बाद विपक्ष और स्थानीय समूहों ने मृतकों की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है।

वन अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या आगजनी और शिकार-विरोधी शिविरों पर हमले इस अभियान से जुड़े हैं। वे इस संभावना की भी जांच कर रहे हैं कि क्या इन घटनाओं का उद्देश्य वन कर्मियों को डराना और शिकार-विरोधी अभियानों को बाधित करना था।

तीन संदिग्ध शिकारियों की हत्या के बाद कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य में शिकार-विरोधी शिविरों (एपीसी) को निशाना बनाने के लिए कथित तौर पर जिलेटिन विस्फोटकों का इस्तेमाल किए जाने के बाद इस घटना ने और भी चिंताएं बढ़ा दी हैं।

इस बीच, कर्नाटक सरकार क्षेत्र में अवैध शिकार गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने पर विचार कर रही है। वन विभाग ने 2011 से वन्यजीव शिकार के मामलों का डेटा एकत्र किया है, जिसमें इस अवधि के दौरान कथित तौर पर 3,200 से अधिक अवैध शिकार के मामले दर्ज किए गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि विभाग अवैध शिकार में शामिल लोगों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की योजना बना रहा है।

इस अभियान के बाद, वन विभाग ने कर्नाटक-तमिलनाडु सीमा के पास हनूर और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय अवैध शिकारियों के एक बड़े नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई है।

विभाग द्वारा जुटाई गई जानकारी के अनुसार, अवैध शिकार करने वाले गिरोह कथित तौर पर मांग के आधार पर वन्यजीवों का मांस और खाल की आपूर्ति करते हैं, जिसके आदेश कथित तौर पर बेंगलुरु और देश के अन्य महानगरों से आते हैं।

अवैध शिकार विरोधी शिविरों पर हमले और वन क्षेत्रों में आगजनी को वन कर्मियों में भय पैदा करने और अवैध शिकार विरोधी अभियानों को बाधित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

--आईएएनएस

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