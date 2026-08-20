बंगाल के चम्पाहाटी में एक पटाखा कारखाने में हुए विस्फोट में पांच लोग घायल

कोलकाता, 20 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के चम्पाहाटी में गुरुवार को एक पटाखा निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में पांच लोग घायल हो गए।

उनमें से दो की हालत गंभीर है और उनकी पहचान पद्मरानी नस्कर (52) और अब्बास गाजी के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि सभी घायलों को पहले बारुईपुर अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।

इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, चम्पाहाटी में एक घर में जोरदार धमाका हुआ, जहां पटाखे बनाए जा रहे थे।

आवाज सुनकर इलाके के निवासी तुरंत मौके पर पहुंच गए।

विस्फोट में घर के अंदर मौजूद पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खबर फैलते ही स्थानीय निवासियों की भीड़ घटनास्थल पर जमा होने लगी।

घायलों में पद्मरानी नस्कर नाम की एक महिला का नाम भी सामने आया। विस्फोट के बाद उन्हें तुरंत बचा लिया गया और अस्पताल भेज दिया गया।

इसी बीच, विस्फोट के संबंध में अवैध रूप से पटाखे बनाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं।

स्थानीय लोगों के एक वर्ग ने दावा किया कि बापी नास्कर ने मछली के व्यवसाय की आड़ में इलाके से कुछ दूरी पर जंगल में एक घर बनाया था।

आरोप है कि उस घर में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। शुरू में यह माना जा रहा था कि पटाखे बनाते समय विस्फोट हुआ होगा।

विस्फोट के वास्तविक कारण के बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है।

पुलिस इन सभी मुद्दों की जांच कर रही है, ताकि पता चल सके कि उस घर में किस तरह की सामग्री रखी गई थी, क्या वहां पटाखे बनाए जाते थे या नहीं और क्या पटाखे बनाने के लिए कोई विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ रखे गए थे।

स्थानीय लोगों की शिकायतों के आधार पर अवैध रूप से पटाखे बनाने की संभावना की भी जांच की जा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही बारुईपुर पुलिस जिले की भारी पुलिस टुकड़ी तुरंत मौके पर पहुंची।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आतिश बिस्वास के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

घटनास्थल पर मौजूद विभिन्न वस्तुओं और घर की स्थिति की भी जांच की जा रही है। विस्फोट की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को भी सूचित कर दिया गया।

--आईएएनएस

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