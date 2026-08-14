बिना चर्चा कानून पारित करना नहीं चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने बाध्य किया: अर्जुन राम मेघवाल

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। संसद का मानसून सत्र इस बार हंगामों और प्रदर्शनों की भेंट चढ़ गया। इसके लिए सत्ता और विपक्ष दोनों ही एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद को बाधित करने और चर्चा के लिए बार-बार अपनी मांगें बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता झूठ बोलकर भाग जाना चाहते थे।

केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आईएएनएस के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि सरकार ने मानसून सत्र के दौरान विपक्ष को चर्चा करने के कई अवसर दिए थे, लेकिन विपक्ष बहस को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था।

सवाल: मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने बार-बार कार्यवाही में बाधा डाली। आपके अनुसार, इन व्यवधानों के पीछे क्या कारण था?

जवाब: मानसून सत्र शुरू होने से पहले 19 जुलाई को हमने सभी दलों के सदन नेताओं की बैठक की थी और उनके सुझाव जानने की कोशिश की थी। उनका सबसे अहम मुद्दा यह था कि नीट पेपर लीक पर चर्चा पहले होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे सदन को सुचारू रूप से चलने देंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि वे इसे दो दिन तक नहीं चलने देंगे। तीसरे दिन इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन तीसरे दिन यह कार्यक्रम नहीं चला। चौथे और पांचवें दिन भी यही सिलसिला जारी रहा। विभिन्न राज्यों में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, उन्हें दंडित करने, अपराध को और अधिक गंभीर बनाने और सजा बढ़ाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किया गया। इस पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हुई।

अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि फिर जैसे ही इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई, उन्होंने उस मुद्दे पर अपना रुख बदल दिया जिस पर वे चर्चा करना चाहते थे। उन्होंने कहा, "नहीं, हम छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर चर्चा करना चाहते हैं।" वहीं, सपा ने कहा कि वे अयोध्या राम मंदिर के लिए चढ़ावा के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिस पर वे लगातार चर्चा करना चाहते हों। फिर कुछ अन्य दलों ने मिलकर कहा कि छात्रों से संबंधित मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। जब उन्होंने छात्रों के मुद्दे पर चर्चा शुरू की, तो हम उनके पास गए और उनसे मिले। इसके बाद, लोकसभा अध्यक्ष ने भी सदन के अंदर प्रयास किया। गृह मंत्री ने भी मीडिया को बयान देकर कहा कि वे चर्चा के लिए तैयार हैं और सदन में लंबे समय तक बैठने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, "चर्चा 3 बजे शुरू करें। मैं 3 बजे जवाब देने के लिए तैयार हूं।"

विपक्ष को ये सारे विकल्प दिए गए थे लेकिन वे चर्चा नहीं करना चाहते थे। एक दिन ऐसा भी आया जब वे चर्चा करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि चर्चा में उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए वे चर्चा से भाग गए। जब हम चर्चा का प्रस्ताव रख रहे थे, वे विषय बदल रहे थे।

सवाल: लेकिन विपक्ष सरकार और सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे?

जवाब: वे झूठ बोलकर भाग जाना चाहते थे। यह कैसे संभव है? क्या यह सबकी जिम्मेदारी नहीं है? सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा है, लेकिन विपक्ष का क्या? अगर हंगामा हुआ तो काम कैसे चलेगा? बिना चर्चा किए हमने कानून पारित कर दिया। हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। हम पहले चर्चा करना चाहते थे और फिर उसे पारित करना चाहते थे लेकिन विधायी प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए एक अध्यादेश है। संविधान में समय सीमा निर्धारित है। उससे पहले संसद से परामर्श करना आवश्यक है। इसीलिए ऐसा करना महत्वपूर्ण है।

कुछ वित्तीय लेन-देन थे। इन्हें पूरा करना जरूरी था। यह हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। हमने इसे पूरा किया। कुछ बहुत महत्वपूर्ण विधेयक थे। हमने उन्हें पारित किया और अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस बार वे हंगामा करना चाहते थे। वे बस हंगामा करना चाहते थे। वे किसी भी बात पर चर्चा नहीं करना चाहते थे।

सवाल: राहुल गांधी संसद के कामकाज को लेकर भी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। आप उनके आरोपों पर क्या कहेंगे?

जवाब: ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये इनका चरित्र बन गया है। इन्होंने कोई सूचना नहीं दी। अगर सूचना दी होती तो ये चर्चा में आकर हिस्सा लेते।

सवाल: विपक्ष का कहना है कि संसद में उसके सदस्यों को बोलने की आजादी नहीं है। इस आरोप के बारे में आपकी क्या राय है?

जवाब: ये सभी बातें अपमानजनक हैं। एक तरफ तो वे कहते हैं कि हमें बोलने की आजादी नहीं है और दूसरी तरफ वे खुद अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर आजादी ही नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हैं?

एक तरफ तो वे कहते हैं कि उन्हें विरोध प्रदर्शन करने की भी अनुमति नहीं है तो फिर उनका विरोध प्रदर्शन अपमानजनक कैसे हुआ? इसका मतलब है कि वे झूठ बोल रहे हैं। वे खुद ही अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं। वे खुद ही विपक्ष का अपमान करना चाहते हैं। इसी वजह से नए सांसद भी नाखुश हैं।

सवाल: आपके विचार में इन चर्चाओं के न होने के लिए कौन जिम्मेदार है? इस रवैये के पीछे कौन निर्देश दे रहा है?

जवाब: यह राहुल गांधी की ओर सीधा इशारा है। इसके अलावा कोई और संकेत नहीं है। वे खुद इस बहस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे।

सवाल: संसद की कार्यवाही समाप्त होने पर जब सभी सांसदों को बुलाया गया, आप इस पर क्या कहेंगे?

जवाब: जब राज्यसभा के अध्यक्ष ने उन्हें बुलाया तो लगभग सभी उनके पास चले गए। इसका मतलब है कि लोकसभा के नेताओं का रवैया अलग है। इससे स्पष्ट होता है।

सवाल: मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ऊपर हुए हमले का मुद्दा उठाया है। इस मामले पर भाजपा का क्या रुख है?

जवाब: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की गतिविधियों के पक्ष में नहीं है। 'मैं इसकी निंदा करता हूं और उन्होंने उनसे कुछ शोध करने को कहा। वह शोध क्या था? उन्होंने आज यह मुद्दा उठाया और नड्डा ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की गतिविधियों का समर्थन नहीं करती है।

सवाल: विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत न्यायपालिका और न्यायाधिकरणों से संबंधित दो विधेयक पारित किए गए। इन विधेयकों से क्या सुधार आने की उम्मीद है?

जवाब: देखिए, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित दो विधेयक पारित किए हैं। एक विधेयक न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए था और दूसरा न्यायाधिकरण में सुधार के लिए। दोनों ही विधेयक सुधारों से संबंधित हैं। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का निपटारा शीघ्र होगा। न्यायाधिकरण में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (एनटीसी) के अध्यक्ष बनने वाले सदस्यों में एकरूपता बनी रहेगी और कार्य निष्पादन में तेजी आएगी। इससे संपत्तियों में लोगों की भागीदारी बनी रहेगी और अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा।

सवाल: कुछ जगहों पर लंबित मामलों की संख्या बढ़ गई है। क्या आपको लगता है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से लंबित मामलों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी?

जवाब: कुछ जगहों पर मामलों की संख्या बढ़ गई है। क्या न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से मामलों में कमी आएगी? निश्चित रूप से कमी आएगी। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय में मामलों की संख्या कम हो जाएगी और एक समर्पित पीठ का गठन किया जाएगा। इससे वे पुराने मामले जिनमें कानून का मुद्दा और संविधान के कुछ पहलू शामिल हैं, उनका निपटारा हो सकेगा।

सवाल: परिसीमन पर भी चर्चा हुई। विपक्ष ने बार-बार कहा है कि सत्ताधारी दल को परिसीमन को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। इस मुद्दे पर सरकार का क्या रुख है?

जवाब: विपक्ष जानता है कि संविधान में 2026 लिखा है और परिसीमन होना ही है। यह संविधान में लिखा है। उनके पास संविधान की किताब तो है, लेकिन संविधान में क्या लिखा है? वे उसे पढ़ते नहीं हैं।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी