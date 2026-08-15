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भारत समाचार

सीबीआई ने रिश्वत मामले में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अधिकारी को किया गिरफ्तार

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(Updated )
सीबीआई

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्वत के मामले में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भिलाई में पदस्थ एक वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारी इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स का है और भिलाई में सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर तैनात है।

सीबीआई के सूचना विभाग से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह मामला 13 अगस्त को दर्ज किया गया था। आरोप था कि उक्त सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर ने शिकायतकर्ता के लंबित बिल पास करने के बदले 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। बातचीत के बाद आरोपी 1 लाख रुपए रिश्वत लेने पर सहमत हो गया था।

सीबीआई ने 13 अगस्त को आरोपी इंजीनियर को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा। यह रकम मांगी गई रिश्वत की पहली किस्त थी। रिश्वत की रकम आरोपी के निर्देश पर एक बिचौलिए ने शिकायतकर्ता से लेकर अधिकारी तक पहुंचाई थी। इस दौरान बिचौलिए को भी गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने आरोपी अधिकारी के रायपुर और भिलाई स्थित आवासीय और कार्यालय परिसरों में तलाशी ली। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में नगदी और जेवर बरामद हुए।

तलाशी में लगभग 77 लाख रुपए और करीब 14 लाख रुपए कीमत के आभूषण मिले। सीबीआई ने आरोपी सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर और बिचौलिए को 14 अगस्त को गिरफ्तार कर सक्षम अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों आरोपियों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

सीबीआई का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

--आईएएनएस

वीकेयू/वीसी