चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, साझेदारी के अवसरों पर चर्चा की

अमरावती, 15 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को सिंगापुर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की और प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विश्वविद्यालय अनुसंधान में सहयोग मांगा।

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दोनों नेताओं के बीच यह बैठक सिंगापुर के प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर 30 मिनट तक चली।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, उन्होंने सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और क्षमता निर्माण में सिंगापुर से समर्थन मांगा।

मुख्यमंत्री ने अमरावती और राज्य के अन्य शहरी क्षेत्रों के लिए शहरी प्रशासन में सहयोग मांगा।

मुख्यमंत्री नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने सिंगापुर और आंध्र प्रदेश के बीच साझेदारी के नए अवसरों पर चर्चा की।

उन्होंने कहा कि हमारी चर्चाओं में सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास, विश्वविद्यालय साझेदारी, शहरी प्रशासन, नेतृत्व विकास, रसद और उन्नत विनिर्माण जैसे विषय शामिल थे।

चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि उन्होंने आंध्र प्रदेश द्वारा अमरावती को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और संस्थानों के साथ एक वैश्विक मानक राजधानी के रूप में विकसित करने में हुई प्रगति के बारे में भी जानकारी साझा की।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वोंग ने इस दृष्टिकोण और प्रगति की सराहना की और इसकी भविष्य की संभावनाओं पर विश्वास व्यक्त किया। हमने प्राकृतिक खेती, मत्स्य पालन, खाद्य निर्यात, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और हरित अमोनिया में सहयोग की संभावनाओं का भी पता लगाया।

मुख्यमंत्री ने सिंगापुर की सरकारी कंपनियों और उद्योग जगत के नेताओं को अमरावती के विकास में आंध्र प्रदेश के साथ साझेदारी करने और नवाचार, स्थिरता और आर्थिक अवसरों से प्रेरित भविष्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री को आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक कृषि पद्धतियों का उपयोग करके फसलों की खेती के बारे में भी जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश से बागवानी और मत्स्य पालन उत्पादों के आयात की संभावना की समीक्षा करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए उत्पादों के प्रमाणीकरण और ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं।

मुख्यमंत्री नायडू ने प्रस्ताव दिया कि आंध्र प्रदेश और सिंगापुर बंदरगाहों और हवाई अड्डों के विकास सहित विभिन्न अवसरों का लाभ उठाने के लिए मिलकर काम करें।

--आईएएनएस

एमएस/