चुराचांदपुर में सरकारी योजनाओं की समीक्षा, उपायुक्त ने समयबद्ध कार्यान्वयन और बेहतर समन्वय पर दिया जोर

चुराचांदपुर, 14 जुलाई (आईएएनएस)। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में उपायुक्त कृष्ण कुमार ने मंगलवार को जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति का आकलन किया। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए योजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।
उपायुक्त कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी), विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के लीड जिला प्रबंधक (एलडीएम) और संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान सभी विभागों ने अपनी-अपनी योजनाओं की प्रगति, उपलब्धियों, नवाचारों और भविष्य के लक्ष्यों से संबंधित संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। अधिकारियों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति और आम लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
उपायुक्त कृष्ण कुमार ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लोगों तक पहुंचे, इसके लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और आपसी सहयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को नई कार्यप्रणालियों और नवाचारों को अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में सफल मॉडल विकसित हुए हैं, उन्हें जिले के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि विकास योजनाओं का समान रूप से सभी उप-मंडलों में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी क्षेत्र के लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें।
उपायुक्त ने अधिकारियों से अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह रहने और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी परियोजनाओं को पूरा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य ही सुशासन की पहचान है।
बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने अधिकारियों से केंद्र सरकार के 'टीबी मुक्त भारत अभियान' के तहत संचालित 'निक्षय मित्र' पहल में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि तपेदिक उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने में सभी विभागों और समाज की सहभागिता महत्वपूर्ण है।