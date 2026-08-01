चेन्नई दौरे पर राहुल गांधी, मामल्लपुरम शिविर में कांग्रेस जिला प्रमुखों को करेंगे संबोधित

चेन्नई, 1 अगस्त (आईएएनएस)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को चेन्नई पहुंचे। वे मामल्लपुरम के पास तमिलनाडु कांग्रेस के ज़िला अध्यक्षों के लिए आयोजित ट्रेनिंग कैंप के समापन सत्र में हिस्सा लेंगे। वे राज्य में पार्टी संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर पार्टी को फिर से खड़ा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

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चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। इस दौरान तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मणिकम टैगोर, मंत्री पी. विश्वनाथन और पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल थे। हवाई अड्डे से राहुल गांधी ईस्ट कोस्ट रोड पर स्थित मामल्लापुरम के लिए रवाना हुए, जहां तमिलनाडु कांग्रेस 23 जुलाई से अपने जिला स्तरीय नेतृत्व के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

इस शिविर में 74 जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भाग ले रहे हैं और यह मामल्लापुरम के पास एक रिसॉर्ट में आयोजित किया जा रहा है। राहुल गांधी समापन दिवस में भाग लेंगे और संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दों पर जिला अध्यक्षों के साथ बातचीत करेंगे।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि यह बातचीत बंद कमरे में होगी और किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी के बूथ और जिला स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने और तमिलनाडु में भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों के लिए संगठन को तैयार करने के उपायों पर चर्चा करने की उम्मीद है।

यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस तमिलनाडु सरकार का हिस्सा बनने के बाद राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जो लगभग छह दशक बाद राज्य में सत्ता-साझाकरण में उसकी वापसी का प्रतीक है।

जानकारी के अनुसार राहुल गांधी शाम करीब 4 बजे कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ एक अलग बैठक करने वाले हैं, जिसके दौरान तमिलनाडु में पार्टी की संगठनात्मक स्थिति और उसकी भविष्य की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है।

कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी चेन्नई से शाम करीब 7 बजे विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

--आईएएनएस

एसएके/एएस