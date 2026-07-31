चमोली: हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, आंकड़ा दो लाख के पार

देहरादून, 31 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित प्रसिद्ध सिख तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा सुचारू रूप से जारी है। विपरीत मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर खासा उत्साह बना हुआ है। सरकार और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए श्रद्धालु लगातार हेमकुंड साहिब पहुंचकर गुरु दरबार में मत्था टेक रहे हैं।

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इसे लेकर शुक्रवार को श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के प्रबंधक सेवा सिंह ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि अब तक दो लाख बाईस हजार से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में मत्था टेक चुके हैं। प्रतिदिन करीब एक हजार श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। मौसम की चुनौतियों के बीच भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है और यात्रा लगातार जारी है।

उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए धाम में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। वहीं, लगातार श्रद्धालुओं से सरकार और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित यात्रा करने की अपील की जा रही है।

बता दें कि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा सिखों का एक अत्यंत पवित्र तीर्थस्थल है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है। यह गुरुद्वारा सिखों के दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। इस पवित्र तीर्थस्थल की खासियत है कि यह 15,000 फुट से ज्यादा की ऊंचाई पर एक बर्फीली झील, ऊंची-ऊंची पहाड़ियों को खूबसूरत वादियों के बीच स्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष देश-दुनिया से हजारों-लाखों श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए आते हैं।

--आईएएनएस

डीके/पीएम