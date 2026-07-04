चंडीगढ़: औद्योगिक क्षेत्र में इमारत ढहने से अफरा-तफरी, रेस्क्यू के बाद घायलों का उपचार जारी

चंडीगढ़, 4 जुलाई (आईएएनएस)। शनिवार शाम चंडीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र फेज-2 में एक दो मंजिला पुरानी इमारत गिरने से साच लोगों को बचा लिया गया है। हालांकि मलबे में दो और दबे थे, लेकिन अभियान के दौरान उनका भी रेस्क्यू कर लिया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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इमारत गिरने की घटना पर एसडीएम ईस्ट पवितार सिंह ने कहा कि शाम को हमें सूचना मिली कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थित यह इमारत दूसरे चरण में गिर गई है। इसलिए हमने तुरंत अपनी बचाव टीम, अग्निशमन विभाग और एनडीआरएफ को बुलाया। हमने समय से अपना ऑपरेशन शुरू किया। शुरुआत में हमने तीन से चार लोगों को निकाला और उनको अस्पताल में भर्ती कराया। आगे की जांच में हमें दो और लोग दिखाई दिए, जिसमें से एक बेहोशी की हालत में था। हमने तुरंत उसको अस्पताल में पहुंचाया। इमारत के मालिक और गिरने के कारणों की जांच की जा रही है।

एनडीआरएफ कमांडर दीपक सिंह ने कहा कि पहचाने गए पीड़ितों को निकाल लिया गया है। इनमें से दो की हालत गंभीर थी और उन्हें अंत में निकाला गया। अब व्यापक तलाशी अभियान चलाया जाएगा। लगभग चार घंटे तक अभियान चला है। पीड़ित काफी भारी मलबे के नीचे दबे हुए थे, लेकिन हमने स्थानीय लोगों की मदद से उनको निकाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया।

मेयर सौरभ जोशी ने कहा कि जैसा कि बचाव अभियान शाम 4:30 बजे शुरू हुआ था, अब लगभग साढ़े पांच घंटे तक चला। उन्होंने कहा कि जो दो लोग बचे थे, उन दोनों को बचा लिया गया है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों में एक होश में था, जबकि दूसरा बेहोशी की हालत में था।

एनडीआरएफ कमांडर दीपक सिंह ने कहा कि आखिर में दो पीड़ितों को बाहर निकाला गया, जो सबसे बुरी तरह फंसे हुए थे और गंभीर रूप से घायल भी थे। लेकिन पूरी चिकित्सा सावधानी बरतते हुए, जिला प्रशासन ने पूरी मेडिकल टीम को मौके पर भेजा था।

अधिकारियों ने बताया कि इमारत का इस्तेमाल एक कबाड़ व्यापारी करता था।

आपातकालीन सेवाओं की टीमें सूचना मिलते ही कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गईं और स्थानीय पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों के सहयोग से समन्वित बचाव अभियान शुरू किया।

मलबे के नीचे फंसे जीवित लोगों का पता लगाने में मदद के लिए खोजी कुत्तों को तैनात किया गया है।

--आईएएनएस

एमएस/